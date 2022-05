Imola. La Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, unitamente all’Orchestra Senzaspine e alla Parrocchia di San Cassiano all’Osservanza presentano il concerto “Musica è Pace” che si terrà venerdi 10 giugno alle 21.15 nel teatro “Ebe Stignani”.

Il programma prevede l’Overture ‘Coriolano’ di Beethoven, la Sinfonia ‘Incompiuta’ di Schubert e il concerto per pianoforte ed orchestra di Schumann. Sul palco salirà l’Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi e da Matteo Parmegiani, al pianoforte il pianista ucraino Roman Lopatinsky, allievo dell’Accademia “Incontri con il Maestro”. Il ricavato dell’incasso saràdevoluto alla Caritas della Diocesi di Imola per il sostegno ai profughi di guerra soggiornanti del territorio di Imola.

L’evento è il concerto di anteprima della undicesima edizione dell’Imola Summer Music Academy and Festival, ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Imola.

Per la partecipazione all’evento, è possibile acquistare i biglietti in due modalità: acquisto online direttamente sul sito di vivaticket (o nei rivenditori specializzati),

oppure mediante prenotazione con acquisto in cassa telefonando al numero 3920989076. Costo del biglietto: 30 euro platea e primo ordine di palchi, 20 euro secondo e terzo ordine di palchi, 10 euro galleria.

L’evento si pone come collaborazione tra la Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro e la Parrocchia San Cassiano all’Osservanza. Le due istituzioni hanno siglato nel 2022 un accordo che prevede la possibilità di uso degli spazi ristrutturati dell’ex Convento dell’Osservanza per accogliere le lezioni universitarie dell’Accademia in attesa che sia pronto il padiglione dedicatole nel parco dell’Osservanza.

Oltre alla condivisone degli spazi, le due istituzioni desiderano collaborare per promuovere la diffusione e la valorizzazione della musica classica e dei giovani talenti dell’Accademia attraverso una serie di iniziative che siano di interesse per il territorio.

Il tutto con la “benedizione” del vescovo Giovanni Mosciatti e del sindaco Marco Panieri.