Avete intenzione di rendere più lussuosa la vostra collezione di orologi e acquistare un modello molto più elegante di quello che avete attualmente? Allora ci sono alcuni suggerimenti da seguire e da tenere d’occhio.

Quando si parla di un elegante orologio da uomo, si fa riferimento a un accessorio che si può sfruttare per le occasioni più importanti, come ad esempio a degli eventi prestigiosi e di classe, oppure per delle riunioni o appuntamenti di lavoro di un certo spessore.

In commercio c’è la possibilità di trovare modelli di tantissime marche differenti, magari dando uno sguardo anche agli orologi di lusso più belli, anche se il prezzo dell’Audemars Piguet Royal Oak non è proprio alla portata di tutti.

Quali sono le marche migliori per un orologio di lusso da uomo

Dando un’occhiata ai marchi più famosi in tutto il mondo, dal punto di vista degli orologi da uomo non si può che dare un’occhiata alle case di produzione svizzere. Il motivo? Risiede in un fatto storico, ovvero l’avvento del Calvinismo che, bandendo sia gli accessori di lusso che i gioielli, ha portato tantissimi orafi a diventare degli orologiai. Non solo in Svizzera, dal momento che pure in Italia, Francia e Germania troviamo dei marchi conosciuti in tutto il mondo.

Sinn e Rolex

Impossibile non conoscere questi due brand. Sinn è stato fondato da parte di Helmut Sinn. Si trattava di un pilota e di un visionario che ha aperto per la prima volta i battenti della sua azienda in un luogo che è diventato speciale poi proprio per questo motivo. Stiamo facendo riferimento a Francoforte sul Meno. Sinn, al giorno d’oggi, rappresenta un vero e proprio sinonimo di lusso, ma anche di eleganza e qualità, per tutti coloro che necessitano di un cronografo per un uso quotidiano. Il marchio Sinn produce ogni tipo di modello, con cinturini in pelle oppure in acciaio, un accessorio da utilizzare praticamente per ogni occasione.

Un altro marchio di orologi di lusso famoso in tutto il mondo corrisponde a Rolex. Si tratta di un brand storico che è stato fondato nel lontano 1905. Rolex si è specializzato, con il passare del tempo, nella realizzazione di cronografi sportivi di lusso e non solo, dal momento che si parla di orologi da considerare al top di gamma.

Tra i modelli maggiormente apprezzati e di valore del marchio Rolex troviamo, senza ombra di dubbio, il Daytona Paul Newman. Si tratta di un orologio di lusso che è diventato famoso perché indossato dal celebre attore nel film “Indianapolis”. Non solo, dal momento che non ha eguali anche in termini di prezzo, dato che il suo costo si aggira intorno ai 13.5 milioni di euro, la cifra che è stata sborsata per acquistarlo nel corso di un’asta avvenuta nel 2017. Gli orologi del brand Rolex si caratterizzano per essere dei cronometri che vengono certificati da parte di un organismo indipendente a partire dal 1914.

Panerai, Audemars Piguet e Cartier

Ci sono diversi tipi di orologi di lusso che possono essere acquistati anche senza dover ipotecare la propria abitazione. Ad esempio, Panerai è uno dei più importanti marchi italiani: nato nel 1860, è diventato famoso per la produzione di modelli che presentano un design tipicamente sportivo e molto elegante. I modelli maggiormente venduti sono il “Radiomir” e il “Luminor”. Si tratta di orologi che vengono indossati anche da parte dei paracadutisti del battaglione PN.

Anche Cartier è un marchio conosciuto in tutto il mondo: si tratta di un brand francese che ha fatto la storia. In realtà, più che orologi, stiamo facendo riferimento a dei veri e propri gioielli. Un altro marchio storico è rappresentato da Audemars Piguet: il brand svizzero è stato fondato nel lontano 1875 e diversi personaggi famosi hanno indossati questi cronografi sportivi, ma al tempo stesso eleganti.