Imola. La Fials, il sindacato autonomo più rappresentato all’Ausl, ribadisce la grave carenza di personale infermieristico e tecnico addetto all’assistenza dei cittadini. Grave la situazione nel Dipartimento Medico e Geriatrico, nel Dipartimento Chirurgico, nel Blocco Operatorio, nella Pediatria, in Ortopedia, in Radiologia dove mancano i tecnici, sul territorio in assistenza domiciliare, al 118, dove l’ambulanza in più prevista dai fondi regionali non è mai partita per via della carenza dei professionisti.

“Altissimi i carichi di lavoro e le situazioni di stress psico-fisico che gli operatori fronteggiano quotidianamente per sostenere turni asfissianti, continui i salti di riposo, numerose le ferie pregresse ancora da smaltire, mentre sempre più spesso si destreggiano in mezzo ad aggressioni verbali e fisiche – continua la Fials -. Esplode invece il monte ore dello straordinario e della pronta disponibilità. Tutto questo è insostenibile sia fisicamente che emotivamente. Gli operatori sono allo stremo, l’intero ospedale al collasso, mentre ci si accinge a fronteggiare l’ennesimo sforzo per garantire le ferie estive del personale con le solite, tanto care e famose “iso-risorse”. Stiamo assistendo, proprio in questi giorni, a mobilità d’ufficio selvagge nei confronti di molteplici lavoratori i quali vengono spostati dai reparti da un giorno all’altro e questo avviene senza rispetto, senza alcuna comunicazione preventiva e soprattutto senza tenere conto dei turni e dei tempi di vita dei professionisti che si ritrovano in affanno a gestire le proprie famiglie e i propri figli e il proprio tempo libero a causa della mancata programmazione della matrice del turno, riteniamo gravissimo questo comportamento da parte di chi gestisce le risorse umane nel Dipartimento Infermieristico e Tecnico, non possiamo tollerare che i professionisti di questa Azienda vengano trattati come dei semplici numeri”.

Infine, per la Fials “nessuna adeguata valorizzazione economica è stata prevista per tutti gli sforzi che il personale da oltre due anni sostiene e puntualmente, l’Azienda rinvia gli incontri sindacali previsti proprio per sollecitare tale intervento, come per il reclutamento del personale, che ad oggi risulta tardivo. Bisogna inoltre mettere in campo tutte le misure idonee e necessarie per conferire certezze lavorative agli operatori con contratti a termine, i quali hanno permesso di garantire le cure ai cittadini durante il periodo pandemico. Ed è a questo proposito che nei giorni scorsi abbiamo inviato una missiva, chiedendo un’accelerata sulle procedure di stabilizzazione del personale precario, poiché ci si troverebbe a perdere ulteriori professionisti qualora dovesse arrivare la chiamata a tempo indeterminato da parte di altre aziende sanitarie”.