La Fp Cgil Imola rimarca la necessità urgente di rivedere gli organici personale di tutti i reparti e servizi dell’Azienda Ausl di Imola necessari per garantire i servizi ai cittadini.

Gli organici definiti per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini e condizioni vita-lavoro idonee alle lavoratrici e ai lavoratori sono, ad avviso della Fp Cgil Imola, scarsi e sottostimati. La carenza di organico e di copertura del turn over comprende più figure professionali. Ne citiamo alcune ad esempio: infermieri, oss, tecnici di laboratorio, personale amministrativo, tecnici di radiologia, tecnici della prevenzione, ostetriche solo per citarne alcune.

“Questa criticità è già stata denunciata all’Ausl da tempo, in quanto riceviamo quotidianamente segnalazioni dai lavoratori rispetto alle continue richieste di doppi turni e salti dei riposi – sottolinea la Fp Cgil – e questo succedeva nel periodo pre-ferie estive. Chiediamo alla direzione dell’Ausl un impegno sollecito alla risoluzione di problematiche per le quali sono necessarie risposte concrete in quanto le criticità provocano forti ripercussioni da stress lavoro correlato. In un momento tanto delicato come questo, contraddistinto anche da episodi di aggressività nei confronti del personale Ausl, riteniamo imprescindibile una corretta modalità delle relazioni sindacali per poter dare un riscontro non tardivo alle istanze dei lavoratori, tutti. Chiediamo la garanzia delle ferie estive del personale attraverso una copertura delle assenze in modo tale che non si ripercuotano sui lavoratori che restano in servizio e di garantire le sostituzioni dei congedi parentali e delle aspettative”.

“Servono azioni urgenti e concrete perché il Servizio Sanitario Regionale possa funzionare – conclude la Fp Cgil -. Non possiamo insistentemente richiedere ulteriori sforzi ai lavoratori che in questi due anni lunghi e complicati di pandemia hanno garantito senza sottrarsi i servizi ai cittadini. Sono necessarie maggiori risorse per garantire l’operatività, la sicurezza di tutte le strutture sanitarie e la valorizzazione del personale che quotidianamente vi opera”