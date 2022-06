Castel San Pietro (Bo). La Polizia Locale di Castello, guidata dal comandante Leonardo Marocchi, ha messo a segno un nuovo importante risultato, individuando un’auto rubata in sosta e fermato i due ladri minorenni evitando che potessero darsi alla fuga.

Ecco i fatti, avvenuti nella mattina di mercoledì 1 giugno. In seguito alla segnalazione delle telecamere Targasystem che avevano rilevato in ingresso nel territorio comunale un’auto rubata il 31 maggio a Medicina, una pattuglia era andata alla sua ricerca, trovandola in sosta in un parcheggio di Castello. Invece di sequestrarla come “rinvenimento contro ignoti”, la Polizia Locale castellana aveva preferito allertare una seconda pattuglia in borghese che aveva piantonato l’auto in attesa dell’arrivo dell’ipotetico ladro. Dopo circa due ore di appostamento, erano arrivati due ragazzi, poi risultati minorenni e residenti nel Bolognese, che, saliti a bordo, stavano per mettere in moto l’auto. Grazie alla prontezza del personale presente sul posto, sono invece stati bloccati immediatamente, evitando così un pericoloso inseguimento, che avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza delle persone e l’integrità dell’auto, che fra l’altro era nuova e quindi di valore. I due ragazzi, uno dei quali aveva già precedenti penali specifici per simili reati, sono stati denunciati per furto e ricettazione al Tribunale dei Minori e l’autovettura è stata immediatamente riconsegnata alla proprietà.

“Questa operazione è emblematica del modo di lavorare che abbiamo scelto – sottolinea il comandante Leonardo Marocchi -, una modalità che si basa da una parte sulla capacità di sfruttare i vantaggi offerti dalla moderna tecnologia del Targasystem, e dall’altra sull’attività investigativa “vecchia scuola”. Una volta individuata l’auto rubata, invece di rimuoverla semplicemente, abbiamo preferito indagare per cercare di individuare i colpevoli del furto, ed evitare così che potessero commettere altri reati nel nostro territorio. Questa modalità ci consente quindi di ottenere risultati più efficaci anche in termini di prevenzione”.

Trattandosi di un prefestivo, la giornata della Polizia Locale, si è conclusa con una pattuglia serale per la prevenzione della sicurezza stradale attraverso controlli della velocità con il telelaser. Il bilancio è stato positivo in quanto non si sono verificate violazioni dei limiti, ma sono state riscontrate quattro mancate revisioni e due mancate assicurazioni