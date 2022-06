Brisighella (Ra). “Recondita Armonia”, la kermesse musicale, giunta alla sua decima edizione, prevede quattro concerti “sotterranei” nella ex cava Marana di Brisighella nel periodo dal 3 al 24 giugno.

Il via venerdì 3 giugno alle 21.15, con il primo concerto “We play music from around the world”: sul palco la Sarti Big Band con Daniele Santimone, mentre Il 10 giugno, alle 21.15, si svolgerà il concerto “Mastrini Plays Morricone” con Maurizio Mastrini (pianoforte), Livio Palpacelli e Mario Mariottini (violini), Filippo Sodi (viola) e Stefano Coco (violoncello).

Il 17 giugno, sempre alle 21.15, sarà la volta di Massimo Mercelli (flauto) e Donato D’Antonio (chitarra) che si esibiranno ne “L’aube enchantée”.

Infine, il 24 giugno, alle 21.15, concerto di chiusura “Vuelvo al Sur” con Marco Albonetti (sax soprano) e Giulio Tampalini (chitarra).

Anche questa rassegna 2022 è curata da Donato D’Antonio, coordinatore didattico artistico della scuola Giuseppe Sarti, col sostegno dell’ente Parchi e Biodiversità della Romagna e Parco regionale della Vena del Gesso romagnola.

L’ingresso agli eventi è gratuito con offerta libera, destinata alle attività della scuola Sarti. Si consiglia la prenotazione, scrivendo a [email protected]; 0546.21186.

L’ex Cava Marana si trova a due chilometri da Brisighella in direzione Riolo Terme, vicino al parcheggio della grotta Tanaccia, strada provinciale Monticino-Limisano. All’interno della grotta la temperatura media è di circa 18°; per assistere ai concerti in comodità si consiglia di organizzarsi con teli o cuscini per sedersi e di indossare un abbigliamento adeguato.

(Annalaura Matatia)