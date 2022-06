Faenza. E’ cominciata il 30 maggio scorso (e terminerà il 5 giugno) la “Settimana dei cimiteri storico-monumentali”, iniziativa promossa dall’Asce, l’associazione delle più importanti strutture europee, durante la quale i partner dell’associazione organizzano eventi e attività in tutt’Europa, al fine di aprire al pubblico le visite ai cimiteri storici, offrendo una diversa prospettiva ai visitatori attraverso mostre, concerti, visite guidate e seminari.

Nel 2001, l’attuale assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori, ha fondato e presieduto fino al 2007, l’Asce, Association of significant cemeteries in Europe, l’associazione dei cimiteri storico-monumentali in Europa, con lo scopo di riconoscere i cimiteri monumentali come parte fondamentale del patrimonio culturale europeo per storia, arte e architettura, al fine di tutelarli, valorizzarli, migliorarne la gestione. Questi luoghi sono spesso dei veri e propri musei a cielo aperto, microcosmi della storia delle città, dei suoi figli, opera di grandi architetti e concentrazioni della scultura del XIX e primo XX secolo. Luoghi di così grande rilievo culturale che lo stesso Felicori ha recentemente deciso di chiedere all’assemblea regionale e alla giunta di inserirli in una legge regionale che si occupa di biblioteche, archivi, musei e beni culturali.

Il Comune di Faenza, relativamente al cimitero dell’Osservanza, è socio da anni dell’Asce e quest’anno aderisce all’iniziativa della Settimana europea per la scoperta dei cimiteri. Così il Comune di Faenza, in collaborazione con l’associazione Pro Loco Faenza, sabato 4 giugno, alle 15.30, con ritrovo direttamente sul posto, proporrà una visita guidata gratuita al cimitero storico monumentale manfredo. Sandro Bassi, guida certificata, accompagnerà i visitatori alla scoperta di alcuni elementi dell’Osservanza: la chiesa, il grande chiostro e le tombe monumentali, veri esempi di interventi artistici e architettonici di grande rilievo come la Tomba Pasi o quella in gres realizzata per una famiglia faentina da Lucio Fontana, giusto per citarne solo un paio.

(Annalaura Matatia)