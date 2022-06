Imola. Si è svolta mercoledì 25 maggio nel cortile interno di Palazzo Monsignani l’assemblea ordinaria annuale e il rinnovo delle cariche sociali della cooperativa sociale “Lavoratori cristiani Imola”.

Il presidente Roberto Capucci, nella sua relazione, ha sottolineato i fatti salienti degli ultimi tre anni ( per una cooperativa con settantatre anni di vita ):

– Distinzione tra attività sociale per persone fragili e sole dall’attività di ristorazione popolare aperta al pubblico;

– Affitto del ramo d’azienda ristorazione alla famiglia Cardamone;

– Trasformazione della cooperativa da coop di consumatori ( uno delle prime in Italia!) a cooperativa sociale focalizzata sul servizio nella mensa “prof. Sergio Buscaroli” per gli ultimi della città;

– Disponibilità al servizio nella mensa anche durante i due primi “lockdown”, su esplicita richiesta e con il supporto reale del Comune di Imola, della Caritas Diocesana e della Prefettura di Bologna;

– Servizio di accoglienza e fornitura di 5.833 pasti espressi al momento nel solo anno 2021;

– Coinvolgimento in questo servizio di 25 persone volontarie ( di cui 14 anche socie ) che tutti i giorni della settimana, 301 giorni nel solo 2021, offrono tempo, pazienza e sorrisi agli ospiti speciali della mensa;

– Mai da soli! Tutta l’attività è svolta in rete con Caritas diocesana, Ass. don Orfeo Giacomelli, società di San Vincenzo de Paoli, Croce Rossa Italiana, CentroS portivo Italiano, Fondazione Cassa di Risparmio d’Imola:

Per la prima volta nella sua storia la cooperativa Lci ha presentato un bilancio sociale, oltre a quello economico-patrimoniale, per evidenziare tutti i rapporti che continua a tenere con la comunità imolese da più di 73 anni.

Sia gli amministratori uscenti che i soci che sono intervenuti hanno chiesto al nuovo Consiglio di organizzare azioni nuove per coinvolgere maggiormente i giovani e per riuscire a servire anche le persone sole che non vogliono uscire di casa e quindi non si recano in mensa quotidianamente.

Nella fase finale dell’assemblea, sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio della cooperativa: Pierluigi Gentilini, Roberto Capucci, Alessandro Zanoni, Sanzio Olivelli, Claudio Conti, Paolo Busato e Desy Behari.