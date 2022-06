Città di Castello. Il settore promozionale Biancoverde affronta i campionati nazionali Uisp in quattro giornate di competizioni, che vedono sfidarsi in campo gara agoniste di diverse regioni.

Danno il via alle gare le ginnaste di 1^ categoria élite, junior e senior, nella giornata di domenica 29 maggio. Sofia Menghetti, Israa Saibi, Giulia Dalmonte, Eleonora Padovani, Giorgia Orlando e Veronica Marra conducono una gara pulita ma vengono tradite dall’ansia all’attrezzo trave che le fa scendere di posizioni in classifica. Sofia, però, riesce a mantenere la calma e a guadagnarsi il 3° posto proprio alla trave.

Lunedì 30 è il turno della 2^ categoria, alla quale partecipano Gaia Verri e Diletta Galassi rispettivamente nella élite junior ed élite senior, che portano anche in questa gara nuovi elementi. In particolare, Diletta ottiene un buon punteggio al volteggio e corpo libero mentre Gaia si distingue alla trave, arrivando entrambe in questi attrezzi molto vicine al podio.

Nelle prove di specialità di questa categoria, anche Letizia Cavalieri sfiora il podio con un 4° posto alle parallele; Chiara Baroncini, nella specialità junior non élite, viene proclamata, anche lei alle parallele, campionessa nazionale.

Martedì 31 maggio, ottima prova per le senior di 3^ categoria che, gara dopo gara, migliorano le loro prestazioni riuscendo a controllare l’emozione. Le élite, Dolores Pirazzoli e Nicole Giacomozzi entrano, nella classifica generale, nella top ten nazionale, a un soffio dal podio al corpo libero.

Sibilla Nanni, 3^ categoria senior, disputa una gara molto concentrata e centrata, con buoni punteggi in tutti gli attrezzi, soprattutto al volteggio dove arriva 4^ con meno di 0.1 di differenza dalla 3^.

Nell’ultima giornata, 1 giugno, scendono in campo gara due veterane della promozionale.

Inizia Linda Santandrea nella 4^ categoria senior che con una bella gara su tutti gli attrezzi: si posiziona 6^ nella classifica generale e conquista il titolo di campionessa nazionale al corpo libero.

Nel pomeriggio, Sara Ghiddi gareggia nella 4^ categoria senior élite e pur con qualche imprecisione, centra il bronzo nella classifica generale e si piazza 3^ anche all’attrezzo parallele.

Terminano così questi nazionali Uisp 2022 in Umbria, con tante soddisfazioni per le ginnaste biancoverdi.