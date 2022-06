Imola. E’ stata inaugurata il 7 giugno mattina la “cucina di fango” (la cucina nel giardino) del Polo Infanzia comunale 0-6 di Sesto Imolese. “A realizzarla sono stati i genitori dei bambini della scuola, grazie al contributo per la partecipazione al Progetto ‘Una rete di servizi per qualificare la cura della prima infanzia ovunque si realizzi Q-Rescue’” spiegano le insegnanti e le educatrici del Polo Infanzia comunale 0-6 di Sesto Imolese, che hanno invitato all’inaugurazione anche il vicesindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari. Un’occasione per partecipare ad una mattinata di gioco e vedere i bambini nel loro gioco libero.

“Questo si aggiunge ai tanti servizi già offerti dalle scuole comunali di Imola per la crescita dei nostri bambini. Valore aggiunto alle nostre scuole è sempre stata la partecipazione e l’impegno dei genitori, dimostrati ancora una volta in questa occasione, in particolare in una comunità piccola e coesa come la nostra realtà di Sesto Imolese” concludono le insegnanti e le educatrici del Polo Infanzia 0-6 di Sesto Imolese.

Ricordiamo che la “cucina di fango” è un gioco per gli spazi esterni che permette ai bambini di apprendere e divertirsi utilizzando elementi naturali: vengono allestite cucine all’aria aperta, per far divertire poi i bambini a preparare originali cibi e bevande fatte di fango, foglie, sassi o sabbia.

“E’ stata una bella occasione di festa, l’inaugurazione della cucina nel giardino del Polo Infanzia 0-6 anni di Sesto Imolese, ospitato nei locali di proprietà della parrocchia di Sesto Imolese. Si tratta di un servizio fortemente innovativo, uno dei primi a sperimentare lo 0-6 anni come progetto pedagogico. E anche questa inaugurazione si colloca nel solco di questa tradizione di costante innovazione” commenta il vicesindaco Fabrizio Castellari. “E’ molto bello che ancora una volta la scuola comunale con tutte le insegnanti e le educatrici, le famiglie e la proprietà si siano tenute per mano per costruire insieme un tassello in più che qualifica l’offerta educativa. Anche questa collaborazione e questa sinergia sono nel dna di questa scuola e più in generale di tutta la comunità di Sesto Imolese. A tutti i protagonisti di questa iniziativa va il più sentito ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale e mio personale” conclude Castellari.