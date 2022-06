Imola. Nella seduta del consiglio comunale di giovedì 9 giugno, convocato per le 16.30, il vicesindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, farà una comunicazione per ricordare Andrea Canevaro, professore emerito dell’Università di Bologna e padre fondatore dell’integrazione scolastica in Italia, deceduto lo scorso 26 maggio.

“Il suo legame con Imola si deve in particolare a Maurizia Gasparetto, figura emblematica nella storia dei servizi educativi 0-6 anni, cui era legato da profonda stima e forte spirito di collaborazione professionale. In questo contesto si colloca la prefazione da lui scritta del libro “Prima dell’amore il rispetto”, raccolta di scritti sul pensiero di Maurizia Gasparetto (Editrice La Mandragora). Inoltre, fu il prof. Andrea Canevaro a concludere il convegno svoltosi nel 2006 a Imola dal titolo “I tempi dell’infanzia”, nel quarantennale della fondazione del servizio dei nidi comunali. In precedenza aveva fatto parte del Comitato tecnico scientifico del nostro consorzio servizi sociali e aveva curato la ricerca sulla percezione del rischio negli adolescenti, studio poi pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna”, spiega Castellari.

“Il suo legame con Imola è rafforzato dal fatto che la sua lezione è alla base della formazione e della crescita di molte figure professionali che hanno operato come educatrici, insegnanti e pedagogiste nei servizi 0-6 della nostra città – conclude il vicesindaco -. In una città che ha in questi servizi per la prima infanzia un suo punto di eccellenza e che mette in campo una costante attenzione all’integrazione delle diverse abilità, è giusto e doveroso ricordare la figura di questo grande pedagogista riconosciuto unanimemente come uno dei padri fondatori dell’integrazione scolastica in Italia”.