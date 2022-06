Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, in tutta Italia e quindi anche nei dieci Comuni del Circondario, si svolgeranno cinque referendum abrogativi sul tema della giustizia. Per votare, bisogna presentarsi al proprio seggio con un documento di identità e con la scheda elettorale validi entrambi. I referendum saranno validi se si recheranno alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto, dai 18 anni in su, ovvero se si raggiungerà il cosiddetto “quorum”. Facendo la croce sul Sì per ogni quesito, si intende abrogare la norma in vigore, mettendola sul No si intende mantenerla. Vediamo in sintesi gli argomenti.

Scheda rossa – Abrogazione della legge Severino: Si tratta di una legge, dal nome della ministra che la elaborò, che vieta la candidatura e l’eleggibilità a qualunque carica pubblica a chiunque sia stato condannato in via definitiva a più di due anni di carcere, per reati di corruzione, concussione, collaborazione con la criminalità organizzata o organizzazioni terroristiche e per delitti non colposi con pene dai quattro anni in su. Col Sì si cancella questa norma, col No si mantiene.

Scheda arancione – Limitazione della custodia cautelare: Il tema è quello della custodia cautelare, una misura attualmente prevista per legge in modo preventivo per limitare la libertà a un imputato durante un processo, in caso esistano pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione dei reati come delitti personali (ad esempio lo stalking) o legati alla criminalità organizzata. Con il Sì, si elimina tale norma, con il No si conferma.

Scheda gialla – Separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri: Il ruolo dei giudici è appunto quello di esprimere un giudizio sui casi che finiscono in tribunale, mentre il ruolo dei pubblici ministeri è di promuovere l’azione penale contro gli imputati. Oggi, il passaggio tra i due ruoli è limitato a un massimo di quattro volte. Con il Sì si impone ai magistrati, a inizio carriera, di decidere subito se fare il giudice o il pubblico ministero per tutta la vita lavorativa, con il No si mantengono le possibilità di passaggio attuale.

Scheda grigia – Valutazione dei magistrati: Attualmente, ogni quattro anni i magistrati sono valutati da un consiglio disciplinare, composto da altri magistrati, cioè giudici e pubblici ministeri, da avvocati e da professori universitari di materie giuridiche. Mentre tutti i membri del consiglio collaborano alla formulazione del giudizio, il voto sulla valutazione finale spetta solo in via esclusiva ai magistrati. Con il Sì, si vuole estendere il diritto di voto pure ad avvocati e professori universitari, con il No si lascia il voto solamente ai magistrati.

Scheda verde – candidatura al Consiglio superiore della magistratura (Csm): Il Csm è composto da 27 membri, di cui tre di diritto – cioè non eletti, che sono il Presidente della Repubblica, il Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione e gli altri 24 magistrati eletti. Attualmente, per candidarsi a essere eletti bisogna raccogliere almeno 25 firme di magistrati che supportano la candidatura di uno di loro. Con il Sì, si elimina la raccolta delle firme e tutti i magistrati possono candidarsi, con il No si mantiene il vincolo minimo di essere sorretti da almeno 25 colleghi per potersi candidare.

Per quanto riguarda il Comune di Imola, gli aventi diritto al voto, al 12 giugno, sono in totale 53.211, di cui maschi 25.705 e femmine 27.506. Coloro che votano per la prima volta sono in totale 1.087, di cui maschi n. 578 e femmine 509. I seggi sono 62 normali, a cui si aggiungono 3 seggi speciali (il 5 speciale alla Casa residenza anziani e Casa Cassiano Tozzoli; il 25 speciale all’Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute e il 15 speciale all’Ospedale Nuovo di Imola). Vanno poi segnalati due seggi “volanti” per la raccolta del voto nei luoghi di cura: il seggio 2 per la casa protetta Villa Armonia e il seggio 18 per la Cra “F. Baroncini”.

Trasporto disabili ai seggi – Domenica 12 giugno è disponibile il servizio di trasporto gratuito ai seggi per elettrici ed elettori con disabilità, con difficoltà di deambulazione e impossibilità a usare mezzi pubblici. Il servizio verrà effettuato con pulmino attrezzato ma sprovvisto di accompagnatore reso disponibile da Auser (associazione di vlontariato). Il servizio va prenotato telefonicamente direttamente all’Auser al numero 0542 25681, fino a venerdì 10 giugno, dalle 9 alle 11. Il trasporto ai seggi verrà effettuato fino nella tarda mattinata di domenica 12 giugno 2022, in ogni caso previo accordo con Auser.

Diritto di voto a domicilio in caso di isolamento per Covid-19 – Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. In questo caso, l’elettore deve far pervenire al Comune: il modulo di dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio; il certificato con data non anteriore al 29 maggio che attesta l’esistenza delle condizioni di isolamento (il certificato è rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Azienda USL); copia del documento di identità del dichiarante. I documenti vanno inviati preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo [email protected]

In alternativa possono essere consegnati direttamente a Servizi per il Cittadino, preferibilmente previo appuntamento, da prenotare telefonicamente al n. 0542 602215.

Tessera elettorale: apertura straordinaria per il rilascio – Per il rilascio delle tessere elettorali, i Servizi per il cittadino effettueranno l’apertura straordinaria degli uffici: venerdì 10 giugno dalle 9 alle 18; sabato 11 giugno dalle 9 alle 18; domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

Tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.comune.imola.bo.it/argomenti/elezioni-e-referendum

