Imola. Ecco tre libri da conoscere nella Biblioteca comunale di Imola (Bim). Con l’arrivo dell’estate, le presentazioni si svolgeranno nel cortile della Biblioteca, senza necessità di prenotazione.

Giovedì 9 giugno 2022 ore 18

Un Baobab toccò il cielo dell’Africa – Presentazione del libro di Giacomo Pozzi (Tempo al libro, 2022)

Per comprendere e rinascere è davvero fondamentale che la vita colpisca in maniera così violenta e travolgente? A quanto pare sì, e per i protagonisti di questa storia essa colpirà con tutta la ferocia che possiede. Dopo aver scelto un seme raro e prezioso dalla collezione di un vecchio del paese, il risveglio in una grotta gelida al di là della valle cambierà le loro vite. Sarà poi una sola promessa a riecheggiare nell’arsura del deserto. Una storia commovente, di un’intensità tale da riuscire a penetrare nell’animo del lettore e depositarsi come la poesia delle sue parole, incalzate da un ritmo narrativo sprezzante e delicato.

Giacomo Pozzi è un giovane scrittore imolese di 23 anni, appassionato di permacultura e questo è il suo romanzo d’esordio. L’autore ne parlerà con Andrea Pagani.

Sabato 11 giugno 2022 ore 10.30

Storia di una bomba. Bologna 2 agosto 1980: la strage, i processi, la memoria – Presentazione del libro di Cinzia Venturoli (Castelvecchi)

I soccorsi, il trasporto di vittime e feriti, le lacrime dei parenti, la solidarietà dei cittadini, e naturalmente il delicato clima politico e il tortuoso percorso investigativo. Cinzia Venturoli parte dagli istanti immediatamente successivi di quel sabato per riscrivere la cronaca di quella giornata: servendosi di testimonianze dirette, interviste, articoli di quotidiani, atti e sentenze, costruisce un’indagine che scava a fondo nella memoria individuale e collettiva. Con una prefazione di Carlo Lucarelli.

Cinzia Venturoli, Dottore di ricerca in Storia e informatica, a molti anni lavora in modo specifico sulla storia degli anni Settanta. Ha pubblicato diversi saggi e monografie ed elaborato mostre storico-documentarie e prodotti multimediali. L’autrice ne parlerà con Alessandra Giovannini, giornalista.

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.30

L’arena scomparsa – Presentazione del libro di Riccardo Ciavolella (La Mandragora, 2022)

Gli imolesi hanno a lungo chiamato “Arena” un luogo alle porte della città, pur dimenticando a cosa si riferisse quel nome. In attività tra il 1875 e il 1890, il “Politeama Golinelli” fu teatro sgangherato e popolare di spettacoli e di importanti comizi dell’epopea imolese socialista e democratica. Una volta dismesso, fu convertito in magazzino della frutta, fino alla sua demolizione nel 1961. A partire da fonti scritte e memorie orali, questo libro è un tentativo di svelare l’enigma dell’Arena scomparsa, rievocandone l’incrocio tra storia sociale, vita politica e cultura popolare e il rapporto tra gli imolesi e un luogo che non c’è più.

Riccardo Ciavolella è antropologo e scrittore imolese, direttore del Laboratoire d’Anthropologie Politique dell’EHESS di Parigi. L’autore ne parlerà con Mario Faggella, presidente di Università Aperta e con Giuliana Zanelli, saggista e ricercatrice.

Informazioni – Tel. 0542/602619-602655

[email protected], www.bim.comune.imola.bo.it