Castel San Pietro (Bo). Suggestiva e partecipata, si è svolta mercoledì 8 giugno, in piazza XX Settembre, la cerimonia di consegna della Costituzione ai giovani castellani che compiono 18 anni nel 2022, un evento che ogni anno caratterizza la celebrazione della Festa della Repubblica nel Comune del Sillaro.

Quest’anno al fianco del sindaco Fausto Tinti erano presenti il prefetto di Bologna Attilio Visconti e la neoeletta sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi Miriam Spadaccini della classe 2E della scuola secondaria di primo grado statale F.lli Pizzigotti, accompagnata dalla vicesindaca Anna Laura Merighi della classe quinta della scuola primaria paritaria don Luciano Sarti.

“Tengo molto alla cerimonia di consegna della Costituzione che ormai svolgiamo in piazza XX Settembre da diversi anni – commenta il sindaco Fausto Tinti –. Compiere 18 anni è un momento importante e simbolico per ogni ragazza e per ogni ragazzo perché segna il passaggio dall’età della spensieratezza a quello della responsabilità, con l’acquisizione non solo formale del diritto di voto. Donare loro la Costituzione italiana rappresenta la celebrazione del loro diventare adulti: entrare nella dimensione in cui all’esercizio dei diritti si affianca il necessario compimento dei doveri. Ringrazio per la sua presenza il prefetto Attilio Visconti, che dimostra fattivamente in ogni occasione la sua grande vicinanza agli amministratori dei Comuni e alle nuove generazioni, una vicinanza che ci rende pieni di orgoglio e ci fa sentire meno soli”.