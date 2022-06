Imola. E’ arrivato in consiglio comunale il tema delle recenti aggressioni a operatori del Pronto soccorso. A porlo è stato Ezio Roi del Movimento 5 stelle: “L’aggressione al Pronto soccorso non è stato un episodio isolato, ma è un esempio di aumento della criminalità diffusa che colpisce anche la nostra città. Se abbandoniamo il territorio, verrà coperto dalla delinquenza. E’ stato un errore togliere dall’ospedale il posto di polizia così come avvenne in Pedagna anni fa. I cittadini hanno paura, il tema della sicurezza deve essere trattato meglio e non ho ancora ricevuto risposte di peso dall’Amministrazione. Il sindaco ceda la delega a una persona che conosce più a fondo il problema”.

Per Daniele Marchetti della Lega, “il tema è importante e riguarda in particolare gli operatori sanitari dell’ospedale di Imola. Noi abbiamo presentato finora parecchie interrogazioni che hanno portato solamente a risposte vaghe, che dicono che va tutto abbastanza bene così. Ho già posto il problema anche in Regione, ma nemmeno lì siamo stati ascoltati”.

Maria Elena Trotta del Pd ha sottolineato: “Condanniamo fermamente tali episodi e diamo solidarietà agli operatori sanitari colpiti. Bisogna recuperare la fiducia fra i cittadini e gli operatori che vanno visti come alleati e non nemici, i casi minoritari citati dal consigliere Roi spesso hanno come sfondo disagio psichico e disturbi del comportamento. Sono già stati previsti nei prossimi giorni due incontri fra Ausl e forze dell’ordine e un Tavolo di confronto del sindaco con la prefettura e il questore. Infine, in questi giorni l’Ausl sta predisponendo azioni volte a promuovere un supporto psicologico ai lavoratori che hanno subito atti di violenza verbale o fisica”.

Marinella Vella della Lista Cappello ha detto: “L’aggressione verbale è pur sempre grave e può sfociare in violenza fisica. E’ bene pensare alla prevenzione, diciamo no all’affollamento del Pronto soccorso dove si radunano tante persone, magari alcune già alterate, e aspettare tanto può far uscire di testa qualcuno. Le Case della salute dovevano alleviare il Ps, chissà se sarà davvero così. Servono anche più telecamere per tutelare gli operatori sanitari”.

Duro Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia: “Si tratta di un episodio di insicurezza, preoccupante per la tutela dei beni pubblici e dell’incolumità delle persone, quando si parla del problema della sicurezza ogni volta la maggioranza di centrosinistra boccia le nostre proposte dicendo che Imola non è il Bronx. Noi invece sottolineamo che è vietato adagiarsi sugli allori su sicurezza e legalità”.

Filippo Samachini di Imola Coraggiosa ha dato “solidarietà agli operatori aggrediti a più riprese, è un problema che già va avanti da un po’, è importante aprire un tavolo sulla sicurezza ma anche con i sindacati che sottopongono da tempo all’Ausl la questione. Bisogna trovare il modo per diminuire l’impatto delle aggressioni, monitorare la situazione e ascoltare le rappresentanze dei lavoratori per capire chi sono coloro che delinquono”.

In chiusura, il sindaco Marco Panieri ha replicato: “Domani mattina sarò in Prefettura con i dirigenti dell’Ausl a discutere di tali argomenti. Finora si sono fatte cose, pattuagliamento a piedi in centro storico, aumento dell’organico della Polizia Locale, gli street tutor, un incremento delle telecamere di sorveglianza pure dove non erano previste, monitorano e controllano le cose. All’ospedale si può far crescere la vigilanza con giri delle pattuglie di polizia e carabinieri durante la notte, ma ricordo che nell’ultimo episodio di aggressione dopo la chiamata i carabinieri sono intervenuti nell’ordine dei 5 minuti e il mattino dopo ho espresso la mia solidarietà alle persone colpite”.

