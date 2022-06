Imola. Agata Marchi, 30enne attrice imolese, ha un curriculum di tutto rispetto. Si è diplomata presso “La Contrada – Teatro Stabile di Trieste”, poi si è laureata al Dams di Bologna con una tesi su Samuel Beckett. In seguito si è formata con Elena Bucci, Marco Manchisi e altri, praticando pure il canto. Ha inoltre frequentato “La Patascuola”, diretta da Paolo Billi. Ha collaborato con la “Compagnia Cantieri Meticci” di Bologna come operatrice e attrice. Con il corto teatrale “Memorie di una signora per bene”(2018, regia Edoardo Pitrè, prod.Dracma) ha vinto il concorso nazionale “Estrocorti”. Con lo spettacolo “Ci sveglieranno all’alba”(2018, regia Reina Saracino) di cui, oltre ad esserne interprete, cura la drammaturgia, è giunta in semifinale al Premio Scenario Periferie 2019 e in finale al Premio Primiceri 2021.

Ora Agata sta per portare in scena “Ci sveglieranno all’alba”, durata di circa 50 minuti a offerta libera, all’ex Centrale di Bologna in via Corticella 129 domenica 12 giugno alle 17. Ci spiega in cosa consiste lo spettacolo?

“Insieme con la collega imolese Reina Saracino e il gruppo Sa.Ma., ci siamo liberamente ispirate ad ‘Aspettando Godot’ di Beckett mettendo in piedi uno spettacolo che parla del diritto di abitare, dell’incertezza di chi deve fare un’occupazione di abitazioni sfitte per avere un tetto sotto il quale dormire, insomma la nostra vuole essere una denuncia sociale. Abbiamo collaborato bene insieme e in precedenza ci siamo documentate sul tema”.

Come mai la scelta di tale argomento?

“Mentre studiavo, ho appoggiato movimenti di occupazione di case sfitte, naturalmente in ogni rappresentazione si porta sul palcoscenico una parte di sè stessi anche se si recita la ‘Divina Commedia’ o testi di William Shakespeare e ancor di più quando mi capita di scrivere cose mie. Il teatro è potente perché permette di parlare a tutti, ed è ciò che mi preme maggiormente a livello artistico. In ‘Ci sveglieranno all’alba’, io e Reina siamo due personaggi archetipici, Alfa e Beta, in perenne attesa, sentiamo delle voci che entrano dai muri, voci dei senza casa che vivono in una condizione di perenne attesa che può portare all’esasperazione quando ci si trova in una situazione di vita terribilmente precaria”.

I temi scelti sono sempre così impegnati?

“Non sempre, ho collaborato con il giornalista imolese Daniele Barbieri a letture estrose anche su testi di Stefano Benni e ho partecipato pure a uno spettacolo che partiva da una novella di Gianni Celati, scrittore bolognese morto recentemente, quale ‘Scomparsa di un uomo lodevole'”.

Perché vi esibirete all’ex Centrale di Bologna?

“Si tratta di uno spazio di condivisione dove, insieme con spettacoli, si organizzano eventi, mostre, presentazioni di libri. Noi siamo all’interno del ‘Reload Festival’ che vuole segnare una ripartenza in vista del post-pandemia. La gestione è del collettivo ‘Crash’ che ha un accordo con il Comune di Bologna”.

Com’è la vita di una giovane attrice in questo periodo?

“La situazione è difficile soprattutto perché stiamo cercando di ripartire nel post-pandemia, si partecipa a bandi e progetti, l’importante è non fermarsi mai davanti ai primi risultati ottenuti. Inoltre, propongo laboratori teatrali, mantengo contatti con associazioni e persone interessate a parteciparvi”.

(Massimo Mongardi)