Dalla “telemedicina” alla “teleterapia“, il fenomeno della psicoterapia online è esploso durante la pandemia ed è destinato a divenire più diffuso, anche in Emilia-Romagna, tra terapeuti e pazienti: secondo i dati della piattaforma Serenis – che supporta le persone nella ricerca del percorso psicologico giusto e soddisfacente -, infatti, le richieste di terapia online sono cresciute in tutta Italia. In Emilia-Romagna sono state registrate più ricerche di psicologo online negli ultimi 12 mesi rispetto a qualsiasi altra regione italiana, con ansia e depressione che sono risultati i problemi più sentiti.

Non è un segreto che il mondo digitale abbia aperto nuove opportunità per la psicologia e la salute mentale. Tuttavia, è anche vero che questo mondo nasconde spesso come insidie principali la disinformazione, la scarsa professionalità e persino le “truffe”.

Serenis lancia il premio Polaris: i migliori psicologi online

Per aiutare i terapeuti a distinguersi per la loro presenza digitale, Serenis (www.serenis.it) annuncia la prima edizione del Progetto Polaris. Questa iniziativa nasce da un lato per premiare i terapeuti che si sono distinti per la presenza digitale, e dall’altro per portare un po’ di chiarezza nello scenario digital.

Tra le migliori psicologhe online menzione speciale per la Dott.ssa Dott.ssa Paola Finelli, con 69 recensioni positive nell’area “stress e burnout”.

Daniele Francescon, cofounder di serenis.it, spiega: “Quello della qualità della terapia online è un tema importante: su internet si trova davvero di tutto. La One Mind PsyberGuide, un’associazione americana senza scopo di lucro che si occupa di digital health, ha censito** più di 10.000 app nell’ambito del benessere mentale, quasi sempre sviluppate senza nessun supporto scientifico. Ma non è tutto: online bisogna stare attenti agli abusi professionali, con psicologi o psicoterapeuti che operano senza averne i requisiti”.