Imola. La terra e i suoi prodotti incontrano la città, i produttori i consumatori, con mostre e gastronomia romagnola per fare festa nella splendida cornice del complesso di Sante Zennaro. Dopo due anni di assenza a causa Covid, ritorna la Fiera Agricola del Santerno dal 17 al 19 giugno per la sua decima edizione e lo fa in grande stile.

Quest’anno l’attenzione sarà focalizzata in particolare sulla Razza Bovino Romagnolo, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Più in generale, alla Fiera Agricola del Santerno sarà rappresentato tutto il mondo agricolo: i visitatori potranno trovare una vasta area dedicata all’esposizione, degustazione e vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari, dalla frutta alla verdura, ai formaggi, alle birre artigianali, di aziende agricole produttrici; la mostra mercato del vivaismo, macchine ed attrezzature per l’agricoltura, prodotti per il giardinaggio, e la zootecnia, nonché l’artigianato locale strettamente legato al settore agricolo, l’esposizione delle Razze Zootecniche autoctone emiliano romagnole, laboratori didattici, approfondimenti tecnici, degustazioni, intrattenimenti e folklore tradizionale.

“La Fiera Agricola del Santerno è un appuntamento molto importante e sentito perché rappresenta le tradizioni della nostra terra, con i suoi prodotti, le sue eccellenze. Un’occasione per far conoscere anche alle nuove generazioni la forte vocazione agricola del nostro territorio. E’ un modo per essere nuovamente insieme, dopo due anni di pandemia e nuovamente nel solco delle nostre tradizioni, punto di incontro fra le diverse generazioni. Un grazie, quindi, ai dipendenti comunali che si sono impegnati per organizzare questa manifestazione ed a tutti coloro che, per quanto di competenza, la rendono possibile, a cominciare dal Consorzio Utenti Canale dei Mulini, alle associazioni agricole ed agli sponsor”, sottolinea il sindaco Marco Panieri.

“La Fiera Agricola giunge alla X edizione proprio quest’anno, una celebrazione nella celebrazione perché dopo 2 anni di pandemia in cui non si è potuta organizzare rivede la luce nel suo decennale. La nostra Fiera è un evento che coinvolge tutte le famiglie, in quanto coinvolge tutti i sensi: dall’olfatto al tatto, dalla vista all’udito fino al gusto. Un’esperienza per i grandi, ma anche per i più piccoli in un ambiente naturalmente sicuro in cui si può passare una giornata attraverso tantissimi eventi e cibo all’insegna del territorio e della genuinità. Ci aspettiamo tante persone e spero, complice il tempo e la voglia di tornare a uscire, si vada oltre alle 40mila persone degli ultimi anni. Una manifestazione con un format solido a cui ogni anno aggiungiamo qualche ingrediente per renderla sempre più attrattiva”, commenta l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini.

“Fiera Agricola del Santerno 2022, decima edizione, poche parole dal grande significato. Sono già trascorsi due anni dall’ultima edizione ma siamo in dirittura di arrivo per dare il via a questa decima edizione, piena di importanti appuntamenti e di grande importanza per il comparto agricolo del nostro territorio. La collaborazione attuata fra l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio che presiedo è ormai ultradecennale e anche quest’anno vogliamo dare il nostro contributo sia in termini economici che fattivi. Valorizzare un settore importante come l’agricoltura e il territorio, in primis quello del Circondario Imolese, merita tutto ciò e noi come Consorzio Canale dei Mulini siamo in prima fila per supportare l’iniziativa”, sottolinea da parte sua il presidente del Consorzio del Canale dei Mulini di Imola Giordano Zambrini.

Fra novità e tradizione

Per festeggiare la decima edizione, la Fiera Agricola del Santerno ritorna con tradizionali presenze e proposte, ma come sempre con arricchimenti e novità da proporre ai visitatori. “Si inizia con il nuovo logo della manifestazione, che abbiamo scelto di moficiare proprio in occasione del decimo compleanno, con una grafica semplice, ma che vuole racchiudere gli elementi che caratterizzano la rassegna” spiega Davide Montanari, dell’ufficio Agricoltura del Comune e vera anima organizzativa della manifestazione. Altra novità riguarda la serata del sabato: la chiusura dei cancelli avverrà come sempre alle 23, ma i visitatori potranno intrattenersi sino all’una di notte nell’area “Sapori della tradizione”, dove si potranno gustare le proposte delle sagre del territorio, con intrattenimento musicale. Fra le conferme, tanto per citare, gli appuntamenti con “La tosatura delle pecore” (sabato e domenica alle ore 10,30). Da non perdere anche “Cinquanta sfumature di piada” (domenica ore 16,30), disfida fra le diverse piadine di Romagna, a cura della Condotta Slow Food e Mercato della Terra di Imola.

Inaugurazione e orari apertura

La manifestazione aprirà i cancelli venerdì 17 giugno alle 18 e alle 18.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Fiera alla presenza del Marco Panieri, dell’assessore allo Sviluppo Economico-Agricoltura Pierangelo Raffini, della delegata dalla Regione Emilia-Romagna, la consigliera Francesca Marchetti, del presidente del Consorzio del Canale dei Mulini di Imola, Giordano Zambrini dei rappresentanti delle associazioni agricole. A seguire, verrà impartita la benedizione da parte del vescovo Giovanni Mosciatti. All’inaugurazione parteciperà anche l’ex assessore all’Agricoltura, Monica Campagnoli, che inventò la manifestazione ed ha accolto l’invito degli organizzatori ad esserepresente. La fiera sarà aperta venerdì 17 giugno dalle 18 alle 23; sabato 18 giugno dalle 9 alle 23 e domenica 19 giugno dalle 9 alle 21 – L’ingresso è gratuito.

Zootecnia protagonista

In particolare quest’anno la Fiera accoglierà la Rassegna Bovini Razza Romagnola con lapresenza di una trentina di capi, a cura di Bovinitaly (sabato e domenica ore 19); la X Rassegna Interregionale della Razza Asino Romagnolo (sabato ore 9-10 e 15-16 e domenica ore 9,30-10,30 e 15-16) con la presenza di oltre 50 asini romagnoli a cura di As.I.R.A.R.A.; spettacoli equestri con Cavalli Maremmani (sabato ore 21,30 e domenica ore 16,30) con la presenza di circa 25 capi a cura della Bardella Maremmana in collaborazione con allevatori e appassionati della Razza Cavallo Maremmano in Romagna che presenteranno con i loro cavalli giochi e caroselli, oltre al carro tradizionale maremmano trainato da una coppia di buoi di razza maremmana a cura dell’Associazione Butteri della Fattoria di Pomonte.

“La Fiera, inoltre, si propone di educare il consumatore alla scelta delle carni della razza di bovina romagnola attraverso due momenti, a cura del Consorzio del Vitellone bianco dell’Appennino Centrale IGP” aggiunge Davide Montanari.

Il primo è rappresentato da “Ri-conoscere il Vitellone Bianco”, un percorso di analisi sensoriale sulla carne bovina attraverso le valutazioni visive e degustative di diversi tagli di diverse razze (prenotazione obbligatoria allo stand direzione Fiera: 25 posti disponibili sabato, ore 17 e 25 posti domenica, ore 17).

Il secondo momento è costituito da uno “Show cooking” con degustazione delle carni del vitellone bianco dell’Appennino centrale IGP – Razza Romagnola (sabato ore 18,30 e domenica ore 18,30). “Spazio anche al Consorzio dello Scalogno di Romagna IGP che organizzerà uno show cooking con degustazione (sabato ore 18,30), dal titolo “C’è Scalogno e Scalogno di Romagna” IGP”, con l’agrichef Federica Frattini: anche questo appuntamento con il fine di valorizzare i prodotti a marchio del nostro territorio”, aggiunge Montanari.

Sabato e domenica si esibiranno “Cani da lavoro” in riconoscimento olfattivo; dimostrazioni di ricerca veleni per la bonifica del territorio e ricerca in caso di calamità, a cura dell’Associazione Cane Lupino del Gigante, Gruppo cinofilo di Faenza, Gruppo cinofilo Le Aquile di Lugo e Oasi di San Tomè di Forlì. Presenti alla X edizione, a cura dell’Unione Nazionale Cacciatori Falconieri, le dimostrazioni di falconeria. Questo e molto altro, fra ovini, caprini ed avicoli, per quanto concerne le rassegne e le presenze della rassegna zootecnica.

Frutta e verdura a km 0

Non mancheranno come sempre i banchi degli operatori agricoli –saranno 35 – con i prodotti km 0 di frutta, verdura, salumi e tanto altro, insieme a 5 produttori di birra artigianale, lo stand della “Colli d’Imola” con le eccellenze dei vini del territorio; la mostra mercato del florovivaismo, l’esposizione di macchine e attrezzature agricole e tanti laboratori per bambini e non solo, per mettere “le mani in pasta”: da quelli per fare i biscotti, a come si tira la sfoglia tradizionale dalla piadina al testo a quello dedicato ai sapori dell’orto.

Convegni e incontri tematici

Ricco il calendario dei convegni ed incontri tematici, con sei appuntamenti. Si parte con l’incontro “Donne in agricoltura: potenzialità e criticità nel settore agricolo” conversazione con la presenza dell’assessora alle Pari opportunità Elisa Spada e delle associazioni di categoria, modera Alessandra Giovannini, venerdì alle ore 19,30.

Segue la presentazione del libro “Giuseppe Scarabelli un uomo dal multiforme ingegno” inediti e approfondimenti nel libro (ed. Nuovo Diario Messaggero), a cura dell’Associazione ex Allievi Istituto ‘Scarabelli’ di Imola, sabato ore 10 e, sempre sabato, alle ore 11.30 del volume “Pillole di terra. Storie di vita contadina” con l’autrice Monica Marocchi (Bacchilega editore).

Sabato alle ore 18, inoltre, verrà presentata la “Rete Meteo Scarabelli”, la nuova rete meteo del Focus Meteorologico dell’Istituto “Scarabelli Ghini”, mentre alle ore 18.30 di scena l’incontro, con relatore Alberto Mazzoni e condotto da Alberto Forchielli, “PNRR: Transazione energetica. Fotovoltaico sui tetti – parchi agrosolari – agrivoltaico” a cura delle Associazioni Agricole CIA Imola, Confagricoltura Bologna e Terra Viva Emilia Romagna. Infine, domenica alle ore 11 si svolgerà l’incontro dal titolo “Api, miele e apicoltori. Una bella storia da raccontare” a cura di Le nostri Api, Associazione apicoltori Emilia-Romagna.

Le mostre

In totale sono dieci le mostre allestite, fra quelle dedicate al mondo animale – bovini, cavalli, asini, pecore e avicoli di razza romagnola- a piante e fiori, alle macchine e attrezzature agricole d’epoca, a carri romagnoli e birrocci per i lavori dei campi, calessi e baracchine da passeggio, al modellismo agricolo, alla mostra fotografica a cura del Circolo Fotografico Imolese, alle attività artigianali agricole tra tradizione e innovazione, a cura di Sergio Lancieri & C.

L’enogastronomia scende in campo

Come sempre si potrà mangiare in Fiera con le sagre del territorio imolese, ovvvero: Gruppo Polentari di Tossignano, Antica Società Maccheroni di Borgo Tossignano, Associazione Sagra della Piè Fritta di Fontanelice, Associazione Festa del Garganello, Associazione ProLoco Belvedere, Associazione ProLoco di Mordano – palio del Torrione, mentre Coop Clai (sabato e domenica) presenta una nuova proposta: “Happy Pokè Clai”. Per bere, ecco l’Osteria dei Colli d’Imola: le cantine vinicole della Doc Colli d’Imola presentano l’eccellenza delle produzioni vitivinicole del territorio. A completare il quadro, ecco la presenza di un bar e di tre gelaterie.

E’ confermata anche quest’anno la navetta gratuita per e dalla fiera, dai parcheggi dell’Area Lungofiume e di via Tiro a Segno.