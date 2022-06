Imola. Un grosso pioppo, posto nell’alveo del rio Rondinella, al termine dell’ex area “bambinopoli”, poco prima del ponticino che porta nella zona della discoteca, all’interno del parco delle Acque minerali, è caduto a metà mattinata dell’11 giugno. L’albero si è abbattuto proprio sopra il rio, superando la sponda opposta e raggiungendo la pista ciclopedonale che costeggia l’alveo fluviale dalla parte opposta.

Nella caduta il pioppo ha rotto una parte delle staccionate poste sui due argini e ha spezzato anche un altro piccolo albero posto all’interno dell’alveo del rio. Fortunatamente non si registrano danni alle persone.

Allertati dai cittadini, sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, per una prima messa in sicurezza della zona. Poi la Polizia locale ha allertato Area Blu, cui compete la gestione e manutenzione del verde pubblico per conto del Comune, che ha fatto intervenire Area Sicura e Cims, che hanno provveduto a ‘ridurre’ la cima dell’albero e transennare l’area, per la più completa messa in sicurezza. Subito sono stati informati anche il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Ambiente, Elisa Spada.

“Sulle cause del crollo, al momento l’ipotesi formulata dai tecnici di Area Blu è quella di uno smottamento del terreno, anche a causa del terreno secco. Inoltre, le radici risultano marcite. Area Blu provvede periodicamente a monitorare da un punto di vista fitosanitario tutti gli alberi pubblici, compresi quelli del parco delle Acque minerali e lunedì, alla riapertura degli uffici di Area Blu, sapremo se questo rientrava tra quelli segnalati per l’abbattimento”, fa sapere l’assessore Spada, in contatto diretto con i tecnici di Area Blu.

Al momento, secondo quanto riferito dai tecnici di Area Blu, non sussistono rischi di altri crolli di alberi in quell’area. Lunedì 13 giugno, completato il taglio, l’albero verrà portato via, per poi cominciare i lavori di ripristino delle staccionate.Imo