I cinque referendum su tematiche della giustizia, promossi dalla Lega e dai Radicali in tutta Italia e quindi anche nei dieci Comuni del Circondario, non si sono nemmeno lontanamente avvicinati al quorum del 50% più 1 degli aventi diritto al voto, necessario per considerarli validi. Dunque, si tratta di una pesante sconfitta per chi li ha promossi. Sicuramente, gli argomenti troppo tecnici, il No convinto di Pd, Sinistra e del Movimento 5 stelle e la bella domenica di sole sono i tre fattori principali che hanno influenzato l’altissima astinenza dalle urne.

Dai primi risultati, alla chiusura dei seggi alle 23 l’affluenza in Italia dai primi exit poll si attesta per i cinque quesiti in una forchetta che va dal 19 al 23%. Non dovrebbe essere molto diversa da quella dei Comuni del territorio imolese dove alle 19 era sul 13%.