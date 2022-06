Sabato 11 giugno al Triathlon Internazionale di Bardolino, gara storica nel panorama nazionale, erano 1200 gli atleti al via sulla distanza olimpica (1500m nuoto, 40km bici, 10km corsa). La spedizione Imola Triathlon si è presentata con nove atleti al via, nella gara femminile unica portacolori è Francesca Venieri che si classifica al 9° posto di categoria S3 in 2h48’54”.

Nella gara maschile, il miglior risultato è quello di Andrea Negrini, che si classifica 42° assoluto e 9° di categoria S2 in 2h09’08”. Top 100 assoluta anche per Fabio Angelini, che si classifica 80° assoluto e 14° M1 in 2h13’52”. Ottime prestazioni anche per Antonio Gaddoni (2h25’23), Simone Conti (2h26’06), Daniele Simoni (2h29’04), Andrea Lattuga (2h29’43), Davide Mercuri (2h38’35), Franco Dalmonte (2h49’34).

Domenica 12 giugno al lago di Bilancino (Barberino del Mugello) si è disputata la Bilancino Lake SwimRun. Nella gara su distanza Half, che prevedeva un’alternanza di sette frazioni di nuoto e sette frazioni di corsa per un totale di 4,57 km di nuoto e 19,75 km di corsa con 600 m di dislivello positivo, l’imolese Luca Valentini conquista il 3° posto assoluto in 2h33’05, qualificandosi per il mondiale di SwimRun che si disputerà a Lignano Sabbiadoro.