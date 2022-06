Imola. Nei giorni scorsi l’Ufficio Sport del Comune ha definito le modalità per le richieste di utilizzo degli impianti sportivi (palestre, campi all’aperto, piscina coperta) per la stagione 2022/2023. Le richieste vanno presentate entro e non oltre le 12 di sabato 25 giugno all’URP del Comune di Imola; all’Ufficio Protocollo del Comune di Imola o tramite PEC all’indirizzo: [email protected]



Non verranno considerate valide le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate, seppur entro il termine indicato.

Per la presentazione delle domande devono essere utilizzati gli appositi moduli, da compilarsi in ogni loro parte, che sono disponibili in Comune all’Ufficio Sport (via Mazzini, 4 – 1°piano), oppure scaricabili dal sito internet http://www.comune.imola.bo.it/ .

In sede di formulazione delle richieste d’uso dei vari impianti le società, al fine di agevolare i compiti delle commissioni preposte (palestre, piscine e campi all’aperto) e nello spirito di una collaborazione costruttiva, devono di norma relazionarsi preventivamente tra loro al fine di evitare il più possibile richieste sovrapposte. Le società sono tenute a non sovradimensionare le richieste di spazi rispetto alle attività effettivamente da svolgere.

Inoltre, la disponibilità degli spazi ed il loro utilizzo potrebbero essere sottoposti a condizioni particolari legate alle eventuali normative relative alla situazione pandemica e l’utilizzo degli spazi concessi è vincolato alla verifica del rispetto delle obbligazioni/oneri derivanti dall’utilizzo degli spazi negli anni precedenti.

La domanda vale per la stagione sportiva 2022/2023 – La domanda vale per la stagione sportiva 2020/2021, coincidente con il periodo dell’anno scolastico e più precisamente da giovedì 15 settembre 2022 fino al termine delle lezioni previsto per mercoledì 7 giugno 2023, compresi i periodi delle vacanze natalizie e pasquali, naturalmente esclusi solo i giorni festivi. Per i periodi di vacanza l’utilizzo deve essere confermato così da programmare le aperture degli impianti solo per quando necessario.

Per i giorni dei mesi di settembre 2022 e giugno 2023, non compresi nel periodo in convenzione, eventuali richieste di spazi vanno inoltrate all’ufficio Sport almeno 15 giorni prima della data richiesta, tenendo conto che, in caso di richieste sovrapposte, verrà data priorità all’associazione che utilizzava gli spazi nell’anno sportivo precedente.