Castel San Pietro (Bo). Nella città in festa per l’evento “Gustiamo il territorio”, torna in questo weekend a Castello il Festival Strade, la rassegna itinerante di spettacoli di teatro di figura e di teatro di strada curata da Officine Duende con la direzione artistica di Emanuela Petralli.

Fra gli stand e i truck che animeranno il centro storico insieme alle proposte degli esercenti locali e con l’importante novità del Villaggio De.Co. che promuove la denominazione comunale per tre specialità locali – il castrato, il formaggio Castel San Pietro e il savoiardo -, venerdì 17 e sabato 18 alle 21,15 si potranno ammirare, a ingresso gratuito, due divertenti spettacoli adatti a tutte le famiglie. Venerdì 17 andrà in scena “Man in a bubble”, spettacolo di bolle di sapone a cura di Mariano Guz di “Bubble on Circus”, una performance di grande eleganza e raffinatezza in cui la poesia delle bolle crea un’atmosfera magica e sorprendente.

Sabato 18 sarà la volta di “Storie e meraviglie”, incantevole spettacolo di marionette a cura di Teodor Borisov, maestro della scuola bulgara di teatro di figura che muove le sue creature a tempo di musica.

“Gustiamo il territorio” proseguirà per tutta la giornata di domenica 19 con tantissime altre proposte enogastronomiche, culturali e musicali, mentre il Festival Strade tornerà in piazza XX Settembre sabato 25 giugno alle 21,15 con “Steamfolk di questi e altri continenti”, concerto e teatro di figura a cura di “Il Grande Cantagiro Barattoli”, e sabato 23 luglio alle 21,15 arriverà anche a Varignana e, in occasione della manifestazione Varignana di Notte, nel parco Don Edmondo Zaccherini presenterà “Sperimentazioni analogiche di fisica di strada”, arte di strada a cura di Giulio Ottaviani.

Programma completo e altre info sulla tre giorni di “Gustiamo il territorio” che si tiene il 17, 18, 19 giugno a Castel San Pietro Terme: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/notizia/gustiamo-il-territorio-17-18-19-giugno-street-food-villaggio-deco-spettacoli-e-altro-ancora)

Info e aggiornamenti sul programma del Giugno Castellano: sito web www.cspietro.it e pagina facebook https://www.facebook.com/cspietro/ del Comune di Castel San Pietro Terme