Imola. Partenza alla grande per la decima edizione della “Fiera agricola del Santerno”, che fin dall’apertura, venerdì pomeriggio, ha visto un afflusso continuo di migliaia di persone. Una presenza che è proseguita anche sabato, con tante famiglie che hanno voluto vedere da vicino i numerosi animali presenti, partecipare ai laboratori di cucina e del gusto, acquistare frutta e verdura a chilometro 0 dagli oltre 40 produttori agricoli presenti. Oltre che degustare i “sapori della tradizione”, con la possibilità di pranzare e cenare con il meglio delle proposte gastronomiche delle sagre del territorio, abbinate ai migliori vini della Doc Colli d’Imola, all’Osteria dei Colli d’Imola.

Il tutto in una cornice davvero speciale come il verde dell’ampio parco del complesso “Sante Zennaro”, luogo ideale per far incontrare il mondo agricolo con le famiglie.

“E’ bello vedere le tante famiglie che tornano alla Fiera e vivono appieno questo spazio adattissimo che è il complesso del ‘Sante Zennaro’. La gente ha voglia di uscire, di stare all’aria aperta, di conoscere le produzioni locali. Questa è un’occasione importante per far incontrare la città con la campagna, per far conoscere i produttori agricoli, far capire il valore delle nostre eccellenze e lo sforzo e la passione che gli agricoltori mettono per ottenere queste produzioni di qualità, per un comparto importante per il nostro territorio, che vale il 20% del nostro Pil a livello locale” sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini.

Fra i più contenti ci sono i bambini, che possono vedere e toccare animali che spesso, in precedenza, non hanno mai visto dal vivo. Insieme ai genitori e ai nonni, si avvicinano con grande interesse ai recinti, spesso per allungare una mano e accarezzare gli animali o anche per dare loro una manciata di fieno da mangiare. Fra bovini e asini, cavalli e ovini, c’è solo l’imbarazzo della scelta.