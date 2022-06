Imola. Le previsioni Arpae per la provincia di Bologna non indicano ancora situazioni di grave disagio bioclimatico sul nostro territorio, ma il caldo si fa comunque sentire e tutta la settimana in arrivo pare sarà caratterizzata da temperature alte e discreta umidità dell’aria.

Come noto, quando la temperatura e l’umidità dell’aria aumentano, le capacità dell’organismo di raffreddarsi diminuiscono considerevolmente, aumentano traspirazione e sudorazione – meccanismo peraltro fondamentale che il nostro corpo mette in atto per disperdere calore – e si incorre nel pericolo maggiore: la disidratazione. Per questo è importante ricordare alcuni suggerimenti per ridurre i rischi di salute legati alle ondate di calore, soprattutto per anziani e bambini.