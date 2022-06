Castel San Pietro Terme (BO). In attesa di “Parole, passi, sogni”, il festival letterario che si svolgerà il 2 e 3 luglio tra Fontanelice e Castel San Pietro Terme, il 24 giugno, ore 18.30, gustosa anteprima al “Giardino degli Angeli” di via Remo Tosi 2 a Castel S. Pietro Terme con la presentazione del libro Non mancherò la strada (Laterza editore) di Luigi Nacci. Dialogherà con l’autore Alessia Fontana.

Luigi Nacci, poeta, scrittore, insegnante, guida escursionistica, ha messo la parola “viandanza” al centro della sua ricerca di uomo e di autore, tanto da dedicargli il festival omonimo. Per Ediciclo dirige la collana “La biblioteca del viandante”.

Originale cantore della “viandanza“, della vita come cammino, si interroga sul valore che ha in questi tempi concitati e iperconnessi la pratica ancestrale e stravolgente del viaggio a piedi.

“Mettersi in cammino vuol dire scegliere un’altra vita. Una vita semplice, in cui ogni incontro è una porta, ogni volto un viaggio, ogni sentiero una via per esplorare se stessi e il mondo. Farsi nomadi per essere liberi”. Un libro prezioso che ci esorta a incamminarci, ciascuno con il proprio passo, verso il nostro destino, una raccolta di dieci anni di riflessioni sulla “viandanza”.

Tra i suoi libri ricordiamo: Alzati e cammina. Sulla strada della viandanza, (Ediciclo 2014), Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale (Laterza, 2016), Trieste selvatica (Laterza 2019).

L’appuntamento è anteprima del festival “Parole, passi, sogni – Lettori in viaggio tra Sillaro e Santerno” che si terrà sabato 2 e domenica 3 luglio a Fontanelice (diversi luoghi) e presso il Room&Breakfast La Gramadora (Castel S. Pietro Terme). Due giorni in cui questi luoghi saranno teatro di una serie di eventi che, a partire dai libri e ai lori autori, si animeranno in forme diverse (passeggiate letterarie, spettacoli di parole e musica, laboratori, incontri con gli autori e tanto altro). Iniziativa in collaborazione con l’associazione culturale “I libri di Mompracen“, la rivista “Erodoto 108“, lo scrittore e giornalista Paolo Ciampi, cooperativa “Il Mosaico”, libreria Atlantide.

Leggi l’intervista a Paolo Ciampi>>>>

È gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 051.6951180; email: [email protected]