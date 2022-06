L’11ª edizione del concorso canoro di Castel del Rio si conferma uno degli appuntamenti musicali più attesi del cartellone estivo alidosiano. Ogni anno artisti, cantanti e autori provenienti da tutta Italia, gareggeranno per inseguire il sogno più ambito: la conquista di un contratto discografico.

Nato ormai 11 anni fa da un’idea del sindaco Alberto Baldazzi, con la supervisione artistica di Nearco, il concorso fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena e anche quest’anno si avvale della partecipazione di Con.Ami, sponsor unico dell’evento.

Prosegue anche la fortunata collaborazione con l’etichetta discografica indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari, che nell’edizione scorsa ha premiato con un contratto discografico la riolese Maria Chiara Leoni, creando per lei un progetto artistico con lo pseudonimo MeriCler, l’uscita del singolo “Parentesi” pubblicato da PMS Studio in tutti gli store digitali, promosso su radio, tv e youtube, e la successiva conquista, da parte della trionfatrice del “Cantario 2021” della prestigiosa finale di “Una voce per San Marino 2022”, in gara, tra gli altri, con Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis e Achille Lauro, che ha poi vinto il contest e rappresentato San Marino all’Eurovision Song Festival tenutosi a maggio a Torino.

Sempre nella scorsa edizione 2021 si è fatta notare da PMS anche la giovane interprete padovana Sofia Molon, con la quale l’etichetta indipendente di Alfonsine, ha appena pubblicato il suo singolo d’esordio “Qualunque cosa”.

Nella pagina Facebook ufficiale di Canta Rio, è stato già pubblicato il regolamento dell’edizione 2022 e il relativo bando per l’iscrizione gratuita aperta a tutti, che porterà sul palco di Piazza della Repubblica di Castel del Rio 15 talenti, in gara per un contratto discografico con PMS, una registrazione gratuita di un brano sempre negli studi PMS e altri premi messi in palio dal Comune di Castel del Rio e dalla Proloco Alidosiana.

Tutte le info nel sito ufficiale del Comune di Castel del Rio e sulla pagina Fb di CantaRio.