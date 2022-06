La Bim Biblioteca comunale di Imola ripropone per l’estate 2022, “Freschi di stampa”, atteso calendario di appuntamenti con libri e scrittori che giunge quest’anno alla ventunesima edizione.

Quest’anno la rassegna accompagnerà il pubblico imolese per tutta l’estate, aumentando il numero degli incontri che si svolgeranno nelle giornate di martedì e di giovedì arricchendo l’offerta culturale estiva imolese.

Tantissime personalità di primo piano della letteratura e della cultura italiana confermano anche quest’anno la qualità degli incontri, con la tradizionale programmazione di novità editoriali e di libri di grande richiamo.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo determinante della ditta Andalò Gianni S.r.l. Meccanica di precisione di Imola, che accompagna la rassegna fin dall’estate 2002.

Freschi di stampa è stato inoltre inserito nel cartellone di Bologna Estate 2022, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena e anche quest’anno ci sarà la possibilità di seguire le serate in diretta streaming sul canale fb della Biblioteca.

Il programma

Il primo appuntamento della rassegna è previsto per martedì 21 giugno, con la presentazione del romanzo novità di Chiara Moscardelli. La scrittrice, affiancata dalla giornalista imolese Alessandra Giovannini, presenterà La ragazza che cancellava i ricordi (Einaudi, 2022). In questo libro esordisce un nuovo irresistibile personaggio femminile, Olga, che fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, che sa usare qualunque tipo di arma e conosce ogni tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi li tiene proprio alla larga. La tatuatrice che cancella i brutti ricordi è un personaggio insolito, protagonista di un romanzo divertente ed energico che mescola l’intreccio giallo alla commedia.

Giovedì 23 giugno la rassegna prosegue con Tim Parks che presenta il suo ultimo romanzo Il cammino dell’eroe. A piedi con Garibaldi da Roma a Ravenna (Rizzoli, 2022). Il noto scrittore inglese ha ripercorso il viaggio di Garibaldi da Roma a Ravenna. Oltre 250 miglia che l’autore ha percorso a piedi, per ricostruire il viaggio di Giuseppe Garibaldi e di Anita. Un viaggio che rappresenta la storia passata e presente dell’Italia e che racconta di grandi ideali, creatività, determinazione ma soprattutto di un incredibile coraggio. L’autore ne parlerà con Raffaella Cavalieri, esperta di letteratura di viaggio.

Martedì 28 giugno la rassegna prosegue con Giampaolo Simi “Senza dirci addio” (Sellerio, 2022). Nel suo ultimissimo romanzo l’autore riprende per la terza volta il personaggio del giornalista Dario Corbo con un’indagine cupa e tesa che coinvolge i suoi affetti: la ex moglie Giulia muore travolta da un pirata della strada. Ritroviamo le caratteristiche di Simi: complessità di costruzione narrativa e sapienza di intreccio logico tali da rendere fluido eppure misterioso l’andamento dei suoi romanzi e convincenti ma insieme sorprendenti gli esiti. L’autore ne parlerà con Valentina Berengo, giornalista e blogger.

Giovedì 30 giugno la rassegna prosegue con Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della cinetica di Bologna, curatore di Pasolini e Bologna. Gli anni della formazione e i ritorni (Cineteca Bologna, 2022). L’autore ne parlerà con Roberto Carnero docente di letteratura italiana Unibo. Bologna è stato un luogo importante per Pasolini, la città dove è nato (il 5 marzo 1922) ma soprattutto dove ha vissuto la sua intensa formazione. Questo volume intende ricostruire quali siano state le radici della cultura e dell’immaginario pasoliniani, radici che negli anni dei suoi studi liceali e universitari si diversificano fra la letteratura, lo studio della cultura latina e greca, la passione per le arti figurative per il cinema e il teatro. Il volume comprende anche saggi di Marco Antonio Bazzocchi, Stefano Casi, Andrea Cerica, Roberto Chiesi e Anna Tonelli.

Il mese di luglio si aprirà con una super novità della Sellerio dell’autore Francesco Recami che martedì 5 luglio alle ore 21 presenta I Killer non vanno in pensione (Sellerio, 2022). Francesco Recami si fa beffe dei costumi italici con un nuovo noir paradossale che combina comicità, omicidi e atmosfere alla «Pulp Fiction». Quand’è che i killer professionisti vanno in pensione? E perché nel momento in cui raggiungono la fine della carriera la conclusione non è la pensione ma la terminazione, ad opera di un loro collega? Questa strana domanda angoscia Walter Galati, oscuro impiegato dell’INPS e protagonista del romanzo, e sarà la causa di molti dei terribili crimini. L’autore racconterà l’epifania del libro e la nascita dei personaggi con Francesco Ghidetti, giornalista di Qn-Quotidiano nazionale.

Giovedì 7 luglio alle ore 21 verrà presentato il podcast Le ombre di via Poma. Simonetta Cesaroni un caso ancora aperto del giornalista imolese Giacomo Galanti. Giornalista redattore del Visual Desk di Repubblica ha ricostruito nel podcast la storia e le indagini sul delitto tuttora irrisolto. Otto gli episodi registrati e disponibili su One Podcast e tutte le principali piattaforme, per la ricostruzione del terribile fatto di cronaca. L’autore ne parla con Giacomo Gambi, Assessore alla cultura del comune di Imola.

Martedì 12 luglio un nuovo appuntamento con Marilù Oliva che presenta L’Eneide di Didone (Solferino, 2022). Una delle più grandi storie d’amore, tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell’Eneide di Virgilio. Il romanzo dà la voce alla protagonista, Didone stessa, donna forte e sopravvissuta a mille traversie, fornendo una versione del tutto nuova. Ma come sono andate «davvero» le cose? Qual è la versione al femminile dietro alla partenza di Enea? Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo. Intervista l’autrice Valentina Berengo, giornalista e blogger.

Martedì 19 luglio ci sarà un graditissimo ritorno con Carlo Lucarelli che presenterà Leon (Einaudi. Sile libero, 2022). Con Leon torna l’ispettrice Grazia Negro e con lei Simone, il ragazzo cieco di Almost Blue. L’Iguana, il piú feroce fra i serial killer, è scappato. La notizia è di quelle che fanno davvero paura: ora la sua ossessione potrebbe essere vendicarsi della poliziotta che lo aveva arrestato. Torna la magistrale penna di Carlo Lucarelli a raccontare una storia ferocemente noir ambientata tra Imola e Bologna. L’autore ne parlerà con Giacomo Galanti, giornalista.

Martedì 26 luglio sarà la volta di Francesca Genti che presenterà La ballata di Nina Simone (Harper&Collins, 2022). La ballata di Nina Simone è un romanzo in versi, un inno alla libertà che fa brillare la stella, oggi più attuale che mai, della grande artista afroamericana, Eunice Kathleen Waymon, nota al mondo come Nina Simone. Un percorso fatto di musica, certo, ma anche di dolori, di matrimoni falliti, violenze subite, razzismo. Fino alla presa di coscienza, grazie anche all’incontro con Martin Luther King, all’esempio di Rosa Parks. La musica diviene strumento di lotta e disobbedienza, di risveglio delle anime e delle coscienze. Francesca Genti ne parlerà con Liliana Casadei, poetessa.

