Imola. Si svolgerà lunedì 27 giugno, all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” (sala briefing, ore 20.30), il convegno “Oltre il Pnrr. Imola e il suo circondario alla prova della ripresa: salute, università, impresa, energia e lavoro”, organizzato dall’Unione territoriale di Imola del Partito Democratico unitamente al gruppo parlamentare Dem del Senato.

Il convegno, inizialmente programmato per il 30 maggio ma rinviato a causa degli impegni parlamentari dei senatori coinvolti, arriva in prossimità di una scadenza importante per tutta la partita del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nasce nella convinzione che il territorio imolese possa e debba essere protagonista di un nuovo sviluppo economico e di una nuova coesione sociale.

“II nostro circondario è il cardine di una visione di area vasta per unire istituzioni, imprese e territorio in una sfida comune – dichiara il senatore Pd Daniele Manca – La manifattura ne è il tratto distintivo, che per continuare a produrre benessere e coesione sociale ha bisogno di uno sforzo inedito nell’istruzione, nella ricerca, nella formazione permanente subito. Possiamo essere una piattaforma attraente per nuove imprese solo se riusciremo a essere uniti e credibili nell’erogazione dei servizi pubblici locali, garantendo qualità. E la qualità degli investimenti industriali su innovazione e ricerca è la base portante per la qualità del lavoro e per garantire il diritto al lavoro. La sfida della qualità si gioca sui processi produttivi, sulla ricerca e sull’innovazione: servono le reti immateriali per favorire la digitalizzazione, elemento fondamentale per la competitività del territorio”.

“Il Partito Democratico sente l’esigenza di aprire nei territori un confronto – aggiunge Francesca Degli Esposti, segretaria della Federazione PD di Imola – Per questo ci farebbe davvero piacere un’alta partecipazione a questo appuntamento. Il PNRR mette a disposizione di Comuni, Regione e Stato risorse senza precedenti per promuovere investimenti pubblici e privati. Risorse che potranno cambiare il volto delle nostre città nella rigenerazione urbana per garantire aree per la socialità, I’istruzione, il benessere e la salute delle persone e delle famiglie. In particolare sono invitati i sindaci del circondario e le organizzazioni sindacali”.

Parteciperanno al convegno, oltre al senatore Manca, l’assessore allo Sviluppo economico, Green economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il senatore PD Alan Ferrari e il sindaco di Imola Marco Panieri.

Interverranno inoltre, insieme alla segretaria imolese democratica, il presidente di Cna Emilia-Romagna Paolo Cavini, la consigliera regionale PD Francesca Marchetti, il consigliere di Confindustria Emilia-Romagna e di Federmeccanica Alessandro Curti, il segretario regionale di Confartigianato Emilia-Romagna Amilcare Renzi e Daniele Montroni in rappresentanza della Direzione regionale di Legacoop.