Dozza. ‘All you need is love’, cantavano i Beatles. L’amore farà tappa il 25 giugno, a partire dalle 21, con la 7°edizione della ‘Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’. Così l’antico borgo medievale e le sue attività, vestiti a tema con centinaia di palloncini biodegradabili e la luce soffusa delle candele per creare l’atmosfera, sono pronti ad ospitare le coppie di innamorati in arrivo da tutta la regione.

Non solo. L’evento nell’evento avrà le sembianze di uno speciale flash-mob ‘Unplugged’ che, insieme all’invito alla visita dell’affascinante paese dai muri dipinti, punta forte sulle sette note in chiave acustica. Musicisti ed appassionati della specialità, infatti, potranno raggiungere l’abitato interno alle mura con tanto di strumenti al seguito per esibirsi in un angolo, in una via o in una piazzetta e diventare protagonisti della grande istantanea su scala nazionale della Notte Romantica 2022. Un autentico comune denominatore, dalla chiara volontà di sostenibilità ambientale per limitare l’utilizzo dell’energia elettrica, tra tutti i borghi più belli d’Italia aderenti all’iniziativa.

Ma c’è di più. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Albertazzi è al lavoro per allestire all’altezza della piazzetta Montmartre, poco distante dalla porta d’ingresso del Rivellino dove campeggiano da tempo un paio di panchine, un selfie point con tanto di maxi cuore coreografico ed una speciale cassetta delle lettere nella quale imbucare il proprio pensiero d’amore. Gli scatti fotografici postati con tag @comunedidozza e hashtag #dozzaromantica e le frasi più belle saranno poi condivise nei canali social ufficiali del municipio.

Una magia capace di deliziare anche il palato degli ospiti. Già, perché la ricetta del dessert ‘Pensiero d’Amore’, coniata per l’occasione dal celebre Maestro Pasticcere Iginio Massari, è già stata inoltrata a tutti i ristoratori del borgo aderenti al format per personalizzare il proprio menù. Il tripudio di passione non risparmierà neppure il più celebre dei monumenti del paese: la Rocca. Prevista un’apertura prolungata delle sale museali fino alle 22.30 (tel. 0542/678240 – [email protected]).

“E’ per noi un piacere aderire ancora una volta alla bella iniziativa ideata dall’Associazione de I Borghi Più Belli d’Italia per celebrare uno dei sentimenti portanti della nostra esistenza – commenta l’assessore Barbara Pezzi, titolare della delega agli eventi del Comune di Dozza -. Il tutto incastonato nella cornice scenica di tante splendide location che hanno una predisposizione naturale al romanticismo”. E ancora: “Abbiamo pensato ad una serie di idee collaterali da abbinare agli spunti nazionali caratterizzati dal flash-mob Unplugged, fedele alla nostra linea ambientalista, e dalla proposta gastronomica del dessert ‘Pensiero d’Amore’ – continua -. Dal selfie point alla speciale buchetta per raccogliere le frasi amorose degli ospiti passando per l’apertura prolungata della Rocca grazie alla collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte”.