Con l’aprirsi dell’estate i Musei Civici di Imola annunciano un ricco cartellone di eventi che si svolgeranno tra il 22 giugno e il 9 settembre nella Rocca Sforzesca e a Palazzo Tozzoni. “Sere d’estate ai musei” è il titolo dell’iniziativa, che prevede ben dodici appuntamenti per viaggiare nell’arte e nella storia, con diverse possibilità di vivere esperienze uniche e di grande suggestione alla luce del tramonto o nel pieno della notte circondati dalle candele.

Protagonista del programma estivo dei musei sarà l’affascinante location del torrione nord-est della Rocca Sforzesca, dove oltre alla rassegna “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est”, con diversi appuntamenti con personaggi del mondo dell’arte e della cultura, si svolgeranno quattro imperdibili serate di “Concerti a mezzanotte”, durante i quali al fascino della musica classica si accompagnerà l’atmosfera d’incanto di un tappeto di candele e della città notturna vista dall’alto.

Il ciclo dedicato agli “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est” si aprirà mercoledì 22 giugno alle 18.30 con lo storico e critico d’arte Claudio Spadoni che dialogherà intorno al suo ultimo lavoro editoriale “Storie di arte e critica tra Ottocento e Novecento”. Il mercoledì successivo, 29 giugno, la docente di storia medievale e storia del patrimonio culturale della moda all’Università di Bologna Maria Giuseppina Muzzarelli, illustrerà al pubblico “Cos’era di moda a metà Trecento e come facciamo a saperlo?”. Mercoledì 6 luglio protagonista dell’incontro sarà lo storico e scrittore Alessandro Vanoli con una conversazione sul tema “Il ritorno di Cristoforo Colombo. Il senso di una scoperta tra passato e presente”. Infine il 20 luglio Mario Neve, docente di geografia culturale dell’Università di Bologna tratterà il tema “Piccola città. Eccezionalità del fenomeno urbano italiano”. Al termine di ognuno degli incontri (ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria) si potrà degustare un calice di vino offerto dalle cantine: Poderi delle Rocche, Ca’ Bruciata, Vini Giovannini e Palazzona di Maggio.

Il torrione nord-est della Rocca sarà anche il protagonista di quattro “Concerti a mezzanotte”, realizzati grazie alla collaborazione della Fondazione Accademia di Imola “Incontri col Maestro”. Quattro notti d’incanto per celebrare l’estate, alla luce delle candele, che prevedono i seguenti appuntamenti: venerdì 8 luglio, con musiche di Bach e Margola; venerdì 15 luglio con musiche di Bach, Ohana, Guarnieri e Mantovani”; venerdì 22 luglio con musiche di Rodrigo, Merts/Schubert e Paganini, e infine venerdì 5 agosto con musiche di Poulenc, Mellits, Washington e Cockcroft. Tutti i concerti sono con prenotazione obbligatoria ad un costo di 4 euro. Inizio ore 23.45.

L’estate a Palazzo Tozzoni vede in programma tre visite guidate (con prenotazione obbligatoria; costo: regolare biglietto d’ingresso al museo): venerdì 1 luglio alle 18.30 “Su e giù per le scale del Palazzo”, una speciale visita guidata per conoscere gli usi e i costumi degli abitanti del palazzo. Venerdì 26 agosto alle 18.30 alla scoperta delle “Vite degli altri: Francesco Giuseppe e Vittoria Torrigiani”, ovvero vite scandite dalla comune attività presso la corte dei Savoia, la passione per i viaggi e per l’invenzione del secolo: la fotografia. Infine venerdì 2 settembre alle 18.30 conosceremo “Umberto Serristori Tozzoni e Hortense la Gandara y Plazola”, una coppia che si divideva tra il palcoscenico della mondanità cosmopolita e le più quiete sale del palazzo imolese.

La rassegna “Sere d’estate” terminerà il 9 settembre alle 18.30 con un incontro a Palazzo Tozzoni dedicato a “Il vero volto di Caterina Sforza” (ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria), in cui Diego Galizzi e Oriana Orsi proveranno a ripercorrere l’immagine di Caterina e a disegnarne “il vero volto” attraverso le opere degli artisti che nel tempo l’hanno rappresentata. Durante la serata si potrà ammirare il grande ritratto di Caterina dipinto da Dario Gobbi, attualmente “ospite” nel palazzo e che a settembre tornerà nella sua abituale collocazione della Rocca Sforzesca.

“Per l’estate 2022 i Musei Civici di Imola si aprono ancora di più all’esterno proponendo numerose iniziative che mirano ad in terrestre pubblici differenti. Con l’arrivo della stagione estiva e dopo mesi invernali difficili è un modo per avvicinare turisti e cittadini ai luoghi della cultura più rappresentativi e affascinanti della città, offrendo occasioni di visita, di esperienza e di scoperta – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura -. Abbiamo in previsione, infatti, un ricco programma di aperture speciali e appuntamenti serali da giugno a settembre”.

“Vogliamo offrire agli imolesi e ai turisti che saranno di passaggio in città – commenta Diego Galizzi, direttore dei Musei Civici – non solo degli eventi culturali di qualità ma anche momenti che siano delle vere e proprie esperienze. L’idea dei concerti a mezzanotte è forse la proposta più innovativa del cartellone, che si fonda sull’idea che la musica, da molti definita “l’arte perfetta”, messa in condizione di dialogare con un’ambientazione unica come la Rocca Sforzesca e con l’emozione delle persone possa rivelarsi davvero come un’opera d’arte totale”.

Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al 0542-602609 dal lunedì al venerdì 9-13. In caso di disabilità motoria si invita a contattare i Musei Civici di Imola almeno una settimana prima dell’evento. Si ringrazia per il supporto il Comitato di Imola della Croce Rossa Italiana.

La rassegna “Sere d’estate” è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che si ringrazia per il sostegno. Si ringraziano inoltre il Consorzio Vini di Romagna e le aziende appartenenti al Comitato D.O.C. Colli d’Imola che hanno messo a disposizione i vini.

Programma

ESTATE… A PALAZZO TOZZONI

Visite guidate e incontri

Venerdì 1 luglio, ore 18.30 – Visita guidata: Su e giù per le scale del Palazzo – Le stanze di Palazzo Tozzoni pulsavano di vita ed erano tante le attività che vi si svolgevano. Una visita guidata insolita ci porterà a conoscere usi e costumi degli abitanti, divisi tra chi abitava il piano nobile e chi le stanze della servitù.

Prenotazione obbligatoria. Costo: regolare biglietto d’ingresso al museo

Venerdì 26 agosto, ore 18.30 – Visita guidata: Le vite degli altri: Francesco Giuseppe e Vittoria Torrigiani – Lei, giovane aristocratica fiorentina, lui brillante ufficiale di Marina. Vite scandite dalla comune attività presso la corte dei Savoia, la passione per i viaggi e per l’invenzione del secolo: la fotografia.

Prenotazione obbligatoria. Costo: regolare biglietto d’ingresso al museo

Venerdì 2 settembre, ore 18.30 – Visita guidata: Le vite degli altri: Umberto Serristori Tozzoni e Hortense la Gandara y Plazola – Il loro palcoscenico fu il gran mondo delle maggiori città europee mentre il palazzo di famiglia fu un luogo di pace, dove Umberto abitava le stanze dove era stato bambino ed Hortense riposava dalle fatiche della mondanità.

Prenotazione obbligatoria. Costo: regolare biglietto d’ingresso al museo

Venerdì 9 settembre ore 18.30 – Incontro: Il vero volto di Caterina Sforza – Pittori, incisori, disegnatori, sono stati in tanti a dedicarsi alla raffigurazione del volto di Caterina Sforza. Proviamo a seguirne le tracce visive fino ad approdare ad un ritratto intenso e originale di inizio Novecento. Con Diego Galizzi e Oriana Orsi. Prenotazione obbligatoria. Ingresso gratuito

INCONTRI AL TRAMONTO…SUL TORRIONE NORD-EST

Rocca Sforzesca – Ingresso Piazzale Giovanni dalle Bande Nere – Prenotazione obbligatoria. Ingresso gratuito

In un ambiente suggestivo e alla luce del tramonto, quattro personalità della cultura ci faranno viaggiare nell’arte e nella storia.

Segue gli incontri un calice di vino offerto dalle cantine del territorio

• mercoledì 22 giugno, ore 18.30

“Storie di arte e di critica tra Ottocento e Novecento” – Claudio Spadoni, Storico e critico d’arte

• mercoledì 29 giugno, ore 18.30

“Cos’era di moda a metà Trecento e come facciamo a saperlo?”, Maria Giuseppina Muzzarelli, Docente di Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda dell’Università di Bologna

• mercoledì 6 luglio, ore 18.30

“Il ritorno di Cristoforo Colombo. Il senso di una scoperta tra passato e presente”, Alessandro Vanoli, Storico, scrittore e divulgatore

• mercoledì 20 luglio, ore 18.30

“Piccola città. Eccezionalità del fenomeno urbano italiano”, Mario Neve, Docente di geografia culturale, del Mediterraneo e della città storica dell’Università di Bologna

CONCERTI A MEZZANOTTE…SUL TORRIONE NORD-EST

Rocca Sforzesca – Ingresso laterale dal cortile dell’Accademia Pianistica – Prenotazione obbligatoria. Costo: 4 euro

La luce delle candele, il fascino della musica classica, la città notturna… quattro serate d’incanto sul torrione della Rocca per celebrare l’estate.

In collaborazione con Fondazione Accademia di Imola “Incontri col Maestro”

• venerdì 8 luglio, ore 23.45

Musiche di Bach, Margola – Euridice Pezzotta, flauto solo, Michela Cassi e Alberto Lauro, duo flauto e chitarra

• venerdì 15 luglio, ore 23.45

Musiche di Bach, Ohana, Guarnieri, Mantovani – Lorenzo Gasparo, chitarra sola – Marta Cappetta e Michele Fontana, duo viola clarinetto, Giacomo Scattareggia, chitarra sola

• venerdì 22 luglio, ore 23.45

Musiche di Rodrigo, Merts/Schubert, Paganini – Francesco Levato, chitarra sola, Pasquale Allegretti Gravina, violino

• venerdì 5 agosto, ore 23.45

Musiche di Poulenc, Mellits, Washington, Cockcroft – Caroline Halleck e Giovanna Virgil, duo di sassofani

Eventi a prenotazione obbligatoria

Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al 0542.602609 dal lunedì al venerdì 9-13.

In caso di disabilità motoria si invita a contattare i Musei Civici di Imola almeno una settimana prima dell’evento. Si ringrazia per il supporto il Comitato di Imola della Croce Rossa Italiana.

Info: 0542.602609 – [email protected]