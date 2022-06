Imola. I Pearl Jam tornano in Italia per una data unica , si stima finora una vendita che si avvicina ai 60mila biglietti, sabato 25 giugno all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Eddie Vedder e la storica band presenteranno per la prima volta nel nostro paese l’ultimo album “Gigaton” uscito nel 2020. Il loro concerto, preceduto da una performance dei Pixies, comincerà alle 21 circa. C’è da aspettarsi un pubblico più internazionale rispetto a quello del “Blasco”.

Il palco, al contrario del concerto di un mese fa con Vasco Rossi, sarà posizionato all’altezza del Centro medico e guarderà verso i box con un’unica entrata dal ponte di viale Dante. Gli spettatori potranno sistemarsi solamente nel paddock, non sulla collina della Rivazza.

I parcheggi non sono prenotabili. Ecco le tariffe giornaliere: pullman € 40,00, auto € 10,00 (compresi i pulmini fino a 9 posti), moto € 7,00, roulotte € 15,00, camper € 16,00.

I campeggi saranno posizionati in via Tiro a segno e in via Ortignola con prenotazione piazzole al tel. 348.2212776. Si ricorda che sarà possibile parcheggiare con i Camper (ma non montare tende) in tutti i parcheggi allestiti in occasione dell’evento senza effettuare manovre di campeggio (dormire all’interno è consentito ma senza aprire la tettoia oppure posizionare tavoli in esterno e altro).

Sono stati istituiti treni speciali a fine concerto in partenza dalla stazione FS di Imola in direzione Bologna e Pesaro. La stazione si trova in piazzale Marabini e basta andare sempre dritto, attraversando il centro storico, e percorrendo poi interamente viale Dante, per raggiungere l’ingresso.

Ecco gli orari dei treni speciali:

Per BOLOGNA CENTRALE:

Reg 93192 – partenza ore 00:30 – arrivo ore 00:50

Reg 93188 – partenza ore 01:20 – arrivo ore 01:40

Reg 93194 – partenza ore 01:40 – arrivo ore 02:00

Reg 93190 – partenza ore 02:50 – arrivo ore 03:10

Per PESARO:

Reg 18121 – partenza ore 01:11 – fermate intermedie Castelbolognese ore 01:27/28 – Faenza ore 01:32/33 – Forlì ore 01:41/42 – Cesena ore 01:52/53 – S. Arcangelo di Romagna ore 02:04/05 – RIMINI ore ore 02:13/17 – Rimini Miramare ore 02:21/22 – Riccione ore 02:26/27 – Misano Adriatico ore 02.30/31 – Cattolica ore 02:35/36 – arrivo ore 02:50

Reg 93183 – partenza ore 02:40 – fermate intermedie Castelbolognese ore 02:45/46 – Faenza ore 02:52/53 – Forlì ore 03:02/03 – Cesena ore 03:15/16 – S. Arcangelo di Romagna ore 03:28/29 – RIMINI ore 03:38/42 – Rimini Miramare ore 03:46/47 – Riccione ore 03:50/51 – Misano Adriatico ore 03:55/56 – Cattolica ore 04:01/02 – arrivo ore 04:14

Si raccomanda fortemente di acquistare in anticipo anche il biglietto per il viaggio di ritorno, con validità per la giornata del 26 giugno

Acquisti online su https://trenitaliatper.force.com/s/ e su https://www.trenitalia.com/

Non sono previste navette di collegamento dalla stazione FS all’area concerto e viceversa.