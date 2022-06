Imola. In coincidenza con il concerto dei Pearl Jam del 25 giugno all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” e quindi di un afflusso previsto di pubblico di circa 60mila persone, per quanto riguarda la viabilità l’Amministrazione comunale ha dato una serie di disposizioni.

Dalle 17 di venerdì 24 giugno alle 7 di domenica 26 giugno, divieto di transito veicolare e pedonale nel percorso ciclo-pedonale compreso fra Viale Dante e il parco “Chico Mendez”;

Dalle ore 17:00 di venerdì 24 giugno alle ore 7:00 di Domenica 26 giugno, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie: Viale Dante (tratto da Via F.lli Rosselli all’intersezione Pirandello/Graziadei); Via F.lli Rosselli; Via R. Galli, ad eccezione dei veicoli specificamente autorizzati; Via L. Musso; Viale dei Colli, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via L. Musso e Via A. Ascari; Viale Dante, nel tratto da P.le Leonardo da Vinci all’intersezione Pirandello/Graziadei (tenuto conto delle chiusure delle immissioni delle Vie Tasso e Goldoni su Viale Dante, sulle predette laterali è consentito il doppio senso di marcia per i residenti, al fine di raggiungere le proprie abitazioni); Via Pirandello, nel tratto compreso fra Via Boccaccio e Viale Dante; Via Graziadei, nel tratto compreso fra Viale Dante e Via Manzoni; Via Tabanelli, nel tratto compreso fra Via Goldoni e Via Graziadei.

Dalle ore 08:00 di venerdì 24 giugno alle ore 07:00 di domenica 26 giugno, istituzione del doppio senso di marcia sull’intero tratto Viale Dante, con conseguente soppressione della corsia preferenziale e divieto di sosta sul lato ovest; Dalle ore 07:00 di venerdì 24 giugno alle ore 12:00 di lunedì 27 giugno, istituzione di un percorso pedonale tutelato sulla Via Graziadei, nel tratto compreso fra Via Patarini e Via Banfi;

Dalle ore 5.00 di sabato 25 giugno alle ore 4.00 di domenica 26 giugno, l’istituzione dei seguenti parcheggi riservati alla sosta di veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità: i quadranti NORD-OVEST, NORD-EST e SUD-EST di P.le Leonardo da Vinci; parcheggio di fronte al civico 13 di Via Santerno; parcheggio via Taglioni; parcheggio Piazzale Vittorina Sambri.

Dalle ore 06:00 di giovedì 23 giugno alle ore 24:00 di domenica 26 giugno, divieto di sosta con rimozione, nell’area di sosta denominata “Lager Nazisti” di Via Tiro a Segno;

Dalle ore 15:00 di venerdì 24 giugno alle ore 04:00 di Domenica 26 giugno, divieto di sosta con rimozione, nel parcheggio di Via Musso;

Dalle ore 05:00 di sabato 25 giugno alle ore 04:00 di Domenica 26 giugno, divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti aree: parcheggio all’intersezione Via Patarini/Via Lughese; parcheggio Via Graziadei, all’intersezione con Via Manzoni; parcheggio Palazzetto dello Sport “A. Ruggi”; parcheggio “Ex Frantoio”, in Via Pirandello; parcheggio “Ex Frantoino” in Via Pirandello, all’intersezione con Via Boccaccio; parcheggio “Il Meleto” in Via Tiro a Segno;area destinata agli spettacoli viaggianti, in Via Pirandello; area di sosta a margine della carreggiata di Via Tiro a Segno, lato fiume; parcheggio all’intersezione Via Ascari/Via dei Colli (ex area 17); parcheggio in Via Ascari, adiacente al Centro Ippico; area di sosta adiacente al plesso “Sante Zennaro”; Via Oriani; Via Guicciardini; Via Tabanelli, su entrambi i lati della carreggiata lato EST, da Via Oriani a P.le

Michelangelo;

Dalle ore 05:00 di sabato 25 giugno alle ore 04:00 di Domenica 26 giugno, divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei motocicli, in Viale Dante, tratto compreso fra Piazzale Leonardo da Vinci e Via L. Ariosto, lato Est;

Dalle ore 20:00 di sabato 25 giugno alle ore 06:00 di Domenica 26 giugno, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie: Viale Andrea Costa, da Viale Marconi a Piazzale Marabini; Piazzale A. Marabini, intero tratto; Viale XXIV Maggio, nel tratto prospiciente il Piazzale A. Marabini; Dalle ore 23:00 di sabato 25 giugno alle ore 06:00 di domenica 26 giugno, divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie: Viale XXIV Maggio; Via IV Novembre; Via G. Minzoni; Via Piave; Via della Senarina.



Dai precetti contenuti nell’ordinanza si intendono esclusi i residenti, limitatamente ai percorsi più brevi di ingresso ed uscita dalle zone interdette, i possessori di titolo autorizzativo per l’accesso all’autodromo, e le persone ed i veicoli specificamente autorizzati. Gli organizzatori dell’evento provvederanno alla collocazione di idonea segnaletica.

Inoltre, in una seconda ordinanza visto l’elenco fornito dal Servizio Sviluppo economico e progetti europei relativo alle iniziative degli esercenti del centro storico che prevedono occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche in occasione dell’evento del concerto dei Pearl Jam, si dispone dalle ore 09:00 del giorno 24/06/2022 alle ore 12:00 del 26/06/2022 su Viale A. Costa l’istituzione del divieto sosta con rimozione su due stalli adibiti alla sosta a pagamento dei veicoli, posti in corrispondenza del civico 50 e dalle ore 09:00 del giorno 25/06/2022 alle ore 03:00 del 26/06/2022 in Via Valeriani l’istituzione del divieto sosta con rimozione dei veicoli nell’area riservata ai veicoli per operazioni di carico e scarico merci, posta in corrispondenza del fronte civici 5 e 5/A.

La società Area Blu spa dovrà provvedere a segnalare i divieti di sosta con rimozione veicoli nei modi e nei termini previsti dalla legge.