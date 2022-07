Imola. Dopo tanti rinvii è arrivato il giorno del tanto atteso concerto di Cesare Cremonini all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sabato 2 la curva della Rivazza tornerà a riempirsi di pubblico dopo il pienone di Vasco Rossi e il bellissimo concerto dei Pearl Jam.

“Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi – spiega Cremonini -. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco di Imola”.

I biglietti precedentemente acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il cantante bolognese celebra a Imola gli oltre 20 anni di carriera iniziata nel maggio 1999 con la pubblicazione di 50 Special, canzone diventata un vero e proprio inno generazionale, e proseguita lungo un percorso costellato da innumerevoli hit

Gli ingressi

A seconda della tipologia di biglietto acquistato, esistono due ingressi per l’area concerto:

Ingresso Dante (raggiungibile sia da viale Dante che da via Musso) e Ingresso Rivazza (raggiungibile da via Dei Colli).

Consulta la mappa delle aree destinate a parcheggio (aggiornata al 28 giugno); non esistono navette di collegamento dai parcheggi.

Apertura porte ore 15.30

Tutte le informazioni sulla viabilità >>>>

Parcheggi

I parcheggi saranno operativi dalle ore 7 di sabato 2 luglio e non sono prenotabili

Consulta la mappa delle aree destinate a parcheggio (aggiornata al 28 giugno); non esistono navette di collegamento dai parcheggi.

BUS – Il parcheggio pullman è in via Patarini, angolo via Lughese (a circa 3 Km dagli ingressi del concerto) – attivo dalle ore 7.00 del 2 luglio

Prenotazioni via mail a [email protected]o.it indicando targa del pullman, cellulare di riferimento e orario di arrivo presunto – tariffa giornaliera € 40,00

MOTO – È stato istituito un parcheggio moto gratuito in viale Dante (nel tratto compreso fra p.le Leonardo Da Vinci e via Ariosto) nelle immediate vicinanze dell’ingresso concerto di viale Dante

DEPOSITO CASCHI – È stato istituito un deposito caschi presso il P18 area Tenda Protezione Civile (parcheggio moto + deposito casco € 10,00)

Campeggio

E’ disponibile un’area di campeggio temporaneo in via Tiro a Segno 2 (angolo via Boccaccio) nei pressi dell’ingresso dell’Autodromo di viale Dante (attivo da venerdì 1 luglio ore 14.00 a domenica 3 luglio ore 10.00) con prenotazione obbligatoria. Prenotazioni piazzole al tel. 348.2212776