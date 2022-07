Imola. Il centro storico si tinge di verde e si prepara alla terza serata di Imola di Mercoledì che sarà caratterizzata da spettacoli, animazioni e tanta musica live. I mercatini a cura di Lookdesign animeranno tutte le vie del centro con proposte e articoli rigorosamente handmade.

Se i primi due appuntamenti sono stati l’occasione di socializzare e curiosare, questo terzo appuntamento sarà incentrato sullo shopping e potrà contare sulle occasioni dei saldi appena iniziati in vista delle imminenti vacanze estive.

Presentando poi gli scontrini all’infopoint si riceverà sempre la borsa termica brandizzata “Imola di Mercoledì” con l’iniziativa Shopping by night di Confcommercio Ascom Imola.

Programma TERZA serata di Imola di Mercoledì 2022: 6 LUGLIO – verde

Nel dettaglio per grandi temi l’elenco di alcune iniziative. Programma completo su www.imoladimercoledi.it

SPETTACOLI – La terza serata ospita nella nuova “Arena Spettacoli” all’interno della Corte di Palazzo Monsignani (Via Emilia 69) il CONCERTO PER LE DONNE organizzato in occasione del decennale dell’Associazione PerLeDonne ODV per i diritti delle donne e contro la violenza. Concerto dei MoonGlasses in collaborazione con City sound

ARTE E CULTURA – La visita guidata gratuita della serata saprà stimolare la curiosità di grandi e piccoli con “I GRANDI ESPLORATORI: LA SCOPERTA DELL’EGITTO”: un viaggio nel tempo nell’antico Egitto con la visita al Museo Civico che custodisce la mummia di una giovane donna ed antichi amuleti, arricchito dai racconti dei grandi esploratori a cura dell’Associazione culturale Bàrdur. Scoprirete le avventure di Jean Francois Champollion, colui che svelò i geroglifici, di Giovan Battista Belzoni, il gigante del Nilo, lo scopritore dei templi di Abu Simbel ed anche di Amalia Sola Nizzoli, che arrivata in Egitto a tredici anni fu la prima donna a dirigere uno scavo nel 1825. A cura della Prof.ssa Fabrizia Fiumi per il CISE (Centro Italiano Studi Egittologici) di Imola. Ritrovo ore 20.45 presso Infopoint. Sempre in tema di esploratori la rassegna dei Musei Civici “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est” sarà dedicata a “Il ritorno di Cristoforo Colombo. Il senso di una scoperta tra passato e presente” con Alessandro Vanoli, storico, scrittore e divulgatore. Rocca Sforzesca ore 18.30. Ingresso gratuito Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al n. 0542-602609 dal lunedì al venerdì 9-13.

BIMBI E FAMIGLIA – Grande successo per la TRUCCABIMBI gratuita e per lo SPECCHIO MAGICO presso l’Infopoint di Confcommercio Ascom Imola in Caduti che farà da sfondo anche allo spettacolo di comicità per bambini con MAGICO TURRA. E ancora laboratorio per bambini (dai 3 ai 10 anni) Ogni ape conta, a cura di Coop Alleanza 3.0 in Piazza Matteotti e giochi gonfiabili per bambini in Piazza Matteotti e Giardino Alberghetti. Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi anche a diverse pratiche sportive: prove di scherma in Piazza Gramsci, Kung fu e Ginnastica artistica con la BiancoVerde In Piazza Matteotti.

DOVE MANGIARE – Tutti i locali e pubblici esercizi propongono degustazioni, cene a tema o street food. Per questa terza serata segnaliamo la cena (prezzo fisso 20 euro) presso Bar del Mercato, le degustazioni di vino di Inenoteca e di prodotti Bottega del Tartufo (Via Nino Bixio), le degustazioni di prodotti localide il dono della terra in Piazza Gramsci, e in Via Orsini le proposte sane e sostenibili diCucinot e Alce Nero Shop, e per finire in bellezza le imperdibili gaufre di Cioccolateria Imola.

MUSICA E ESIBIZIONI– Anche questa serata sarà ricca di esibizioni: DJ GABOT animerà Piazza Matteotti al Bar Bologna, musica acustica con MILENA NIMGOTTI presso Caffè Emilia e proseguendo sulla Via Emilia il gruppo WHITE KINGS in concerto da Caffè Porteno. In Via Aldrovandi performance artistiche con la Compagnia EXIT, le danzatrici di ART LAB, Banda REI e Accordi diversi. LES TOUCHES LOUCHES da Elio’s per la rassegna “Un mercoledì da Elioni, concerto di AIRONI BIANCHI Nomadi Cover Band nel Mercato Ortofrutticolo e MOMA BAND da Top of The hops. E ancora NINO TARZIA dal Bar Contarini e sinfonie Gipsy Jazz in Piazza Gramsci con ORCHESTRA BOHEMIEN (Buskers) e il duo Marco Simoncelli/Alberto Colombo in Via Emilia (Buskers).

DA NON PERDERE – Piazzetta dell’Ulivo in Festa con Manuimpasta, birrificio Hopinion, APEREZ, Laboratorio Plasir e Officina Immaginata. In Via Appia iniziativa “Crea il tuo look” a cura de L’ECHO Calzature e sfilata di moda itinerante a cura di Senegal Market.