I tempi in cui si pensava al classico lavoro da ufficio per potersi “sistemare” sono ormai lontani. Il mondo del lavoro si è evoluto, diventando sempre più dinamico e sempre più virtuale.

Smart Working è diventata la parola d’ordine, ne parla anche Treccani e molti, presi dal desiderio di poter gestire il proprio tempo, tra svago e lavoro, sono alla ricerca di qualche attività da svolgere online.

Ma quando si parla di business online si apre un universo sconfinato ricco di tantissime opportunità.

Per trovare il business online che più ci si addice, basta valutare le nostre attitudini e le nostre passioni e se proprio non sapete da dove iniziare, eccovi qui 3 idee di business online.

Aprire un blog

Avete una passione che vi piacerebbe condividere o un’attività già avviata che vorreste far crescere? Aprire un proprio blog potrebbe essere un’ottima idea.

Conosciamo tutti almeno un blogger che, grazie al suo sito, è diventato famoso: Chiara Ferragni ha iniziato con il suo The Blonde Salad, blog dedicato alla moda che le ha aperto una strada lastricata d’oro. E che dire di Chiara Maci, nota food blogger, che dalle pagine virtuali del suo blog è passata alla conduzione di programmi TV.

Ma come si può guadagnare con un blog? Ce lo spiega anche Finaldesign. I modi sono soprattutto due: attraverso le pubblicità e facendo conoscere, grazie ad articoli, i vostri servizi o i vostri prodotti.

Investire

Chi, anche solo per un istante, non si è immaginato nei panni di un professionista nel settore della finanza? Film come The Wolf of Wall Street hanno senza dubbio contribuito a creare nell’immaginario collettivo un’idea ben chiara del tipico uomo d’affari, di successo e affermato.

Beh, il mondo degli investimenti è piuttosto complesso e bisogna studiare parecchio per ottenere dei risultati ma, grazie a piattaforme come cTrader, è possibile iniziare a fare piccoli investimenti ed imparare a capire come funziona il mondo del trading: questa piattaforma realizzata da una società esterna, ha anche un’interfaccia semplice da usare e compatibile con diversi dispositivi.

Vi avvertiamo, comprendere le leggi del trading può sembra complicato all’inizio, ma appare un settore davvero in crescita, come lo dimostrano le statistiche più attuali, nel quale bisogna mettere in campo astuzia e fiuto per gli affari.

Scrivere articoli

Il mondo del web è sempre assetato di contenuti, non ne può fare a meno.

A Mountain View (California) sono soliti dire “content is king” ecco perché il settore del copywriting pare non conoscere crisi. Se la scrittura è la vostra passione questa è la professione che sicuramente può fare al caso vostro.

Di cosa scrivere? Praticamente di tutto, visto che gli utenti fanno ricerche per qualsiasi cosa.

Si tratta di un lavoro creativo e davvero molto stimolante. Un bravo copywriter deve infatti saper scrivere di un argomento sapendo coinvolgere i lettori.

Solitamente i copywriter sono liberi professionisti per cui se anche voi volete intraprendere questa carriera, create il vostro portfolio e proponetevi a tutti i siti per cui vi piacerebbe scrivere.

Quelle appena proposte sono solo tre idee, ma sappiate che sul web è possibile trovare davvero di tutto, dal customer service ai podcast, passando per corsi online da vendere su piattaforme come Udemy. Insomma, esiste davvero un mare di opportunità che aspetta di essere navigato, quindi non ci resta che augurarvi buon lavoro.