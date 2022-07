Casola Valsenio (Ra). Appuntamento con il “Festival del Suono Buono” sabato 9 luglio. Il cartellone di quest’anno avrà come headliner i Sick Tamburo.

Dopo circa un anno dall’uscita di Back to the roots, il vinile in edizione limitata uscito per Discgust Music in collaborazione con “La Tempesta dischi”, in cui i Sick Tamburo hanno riarrangiato e risuonato dieci dei loro brani in versione punk melodica, fa tappa anche a Casola Valsenio il “Back to the roots Summer Tour 2022”, in cui la band proporrà una buona parte della propria discografia con lo stesso stile del disco.

In apertura si esibiranno i “The Cyborgs”, che porteranno in Piazza Sasdelli incredibili sonorità electric-blues. Non si hanno notizie certe su quale sia la loro vera identità, nascosta da caschi da saldatore durante tutte le loro esibizioni in pubblico. Il duo è apparso nel 2009 e da allora ha pubblicato diversi album di blues’n’boogie alternativo, a partire dal primo The Cyborgs – che proprio nel 2021 festeggia i dieci anni – fino a Bootleg Live in Studio (Bloos Records, 2019.

Il “Festival del Suono Buono”, patrocinato dal Comune di Casola Valsenio e dall’Unione della Romagna faentina, presterà massima attenzione all’aspetto green, promuovendo una politica di waste free attraverso l’utilizzo di bicchieri e stoviglie personalizzate, acqua da erogatori liberi al fine di eliminare totalmente l’utilizzo di bottiglie di plastica e altri numerosi accorgimenti.

Nelle piazze in cui si svolgerà il festival saranno presenti due punti ristoro a cura di Pro Loco, Hill Party Staff e Arrostigin.