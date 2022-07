L’eliminazione di ogni misura di sicurezza e di distanziamento sociale lo stiamo pagando in termini di contagi da Covid 19, con una crescita che da settimane non si arresta. Negli ultimi giorni anche negli ospedali è ritornato l’allarme, se non rosso, almeno arancione, anche in previsione dei prossimi mesi autunnali e invernali.

Certo il numero delle vittime è contenuto, ma si continua a morire di coronavirus. E sul fronte delle cure la prevenzione, quindi la possibilità di intervenire immediatamente appena i sintomi si fanno preoccupanti, resta l’unica possibilità peer evitare i ricoveri, anche se poi non è ancora stata fatta chiarezza sul tipo di cure alle quali una persona contagiata deve sottostare, soprattutto di fronte a sintomi di una certa gravità.

Aggiornamento ore 12 del 6 luglio (dati del 5 luglio)

Intanto nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna si segnalano 10 decessi (ieri 9). I positivi in pratica quasi raddoppiano passando dai 5.493 casi di 24 ore fa ai 9.016 di oggi, con 23.658 tamponi, per un indice di positività al 38,1% (ieri 20,2%). 3.260 i guariti. Terapie intensive: 34 (+ 6). Ricoverati con sintomi: 1.140 (-12). I casi attivi sono 67.086 (+5.746).

La situazione in Emilia Romagna in dettaglio >>>>

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale >>>>

Nell’Ausl di Imola 270 nuove positività registrate oggi su 652 tamponi refertati (indice di positività al 41,4%): 16 hanno una età fino a 14 anni, 28 hanno età compresa tra i 15 ed i 24 anni, 84 tra i 25 e i 44 anni, 91 tra i 45 e i 64 anni e 51 dai 65 anni in poi.

82 i guariti. 1692 i casi attualmente attivi, 50.355 i casi totali da inizio pandemia.

Restano 2 le persone del Circondario ricoverate in Terapia intensiva.

Vaccinazioni: 19 vaccinazioni effettuate (2 prime dosi, 1 seconda, 4 terze dosi e 12 quarte dosi)

I dati di sintesi della settimana >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola in dettaglio >>>>

In Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 72 morti. 107.786 positivi, con 380.035 tamponi, per un tasso di positività al 28.4%. Terapie intensive: 325, ricoverati con sintomi: 8.220. I guariti sono 51.183. Gli attuali positivi 1.146.034 (+ 58762).

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Come fare l’autotesting >>>>

Le regole per la quarantena >>>>

I positivi regione per regione >>>>

La situazione di ieri >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>