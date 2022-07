Castel San Pietro (Bo). Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio di viale Oriani, programmati dall’Amministrazione comunale.

I lavori, che condizioni meteo permettendo avranno una durata di 85 giorni lavorativi, comprendono tre interventi: la realizzazione di un nuovo parcheggio per autoveicoli nell’area verde dedicata ad eventi temporanei quali la Locanda Slow, la realizzazione di ulteriori stalli per camper in adiacenza a quelli esistenti e, infine, la ricollocazione dello svuotatoio di scarico dei reflui dei camper in una zona a minor interferenza con l’esistente parcheggio dedicato alla sosta autoveicoli. Quindi l’area di carico e scarico acque a servizio dei camper resterà chiusa fino alla fine del mese di agosto.

Nel dettaglio il nuovo parcheggio, del costo complessivo di 173.500 euro e finanziato dalla Regione Emilia Romagna con un contributo di 100mila euro in base alla legge regionale n. 5, sarà un piazzale asfaltato di circa 1000 mq, con 40 nuovi stalli per auto della dimensione di 5×2,50 metri ciascuno, distribuiti sui lati e su due file centrali, comprensivi di uno stallo per disabili, nonché di quattro stalli per moto della dimensione di 2,50 x 1,25 metri ricavati sul retro del bagno pubblico.

Nel nuovo parcheggio, che potrà anche essere utilizzato dall’Amministrazione come area eventi e manifestazioni, la raccolta delle acque meteoriche sarà garantita da una serie di caditoie più una canaletta centrale con griglia, collegate alla rete fognaria esistente mediante apposite tubazioni, mentre l’illuminazione sarà realizzata da quattro corpi illuminanti led montati a nove metri di altezza su pali di nuova installazione.

Il secondo intervento di progetto prevede l’ampliamento del parcheggio camper esistente, situato a nord-est rispetto all’area destinata alla sosta delle autovetture. Attualmente il parcheggio per camper ospita 8 stalli di dimensioni 7,50 x 4 metri. A fianco di questi stalli, verranno aggiunti tre nuovi posti della medesima larghezza e lunghezza ridotta a 7 metri.

Infine, i lavori comporteranno la demolizione dell’esistente svuotatoio per camper ubicato nei pressi del bagno pubblico. L’operazione sarà effettuata nel corso dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per auto, poiché interferisce col nuovo piazzale asfaltato; e successivamente verrà installato un nuovo svuotatoio, con relativi allacci alla rete idrica, nella zona dedicata all’allestimento del drive through utilizzato dall’Ausl per i test del Covid.