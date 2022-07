Imola. Con l’ultima serata, che si tinge di azzurro, in programma mercoledì 13 luglio, sempre dalle 20.30 alle 23.30, si chiude la diciannovesima edizione di “Imola di Mercoledì”, l’evento che ha richiamato in centro storico migliaia di persone, imolesi e non, che con occhio divertito e curioso hanno scoperto la città da un’angolatura assolutamente speciale.

Ultima occasione per ricevere la borsa termica brandizzata Imola di Mercoledì, per ottenerla basterà presentare all’infopoint di Confcommercio Ascom Imola due scontrini della serata (somma min 10 euro).Anche quest’ultima serata sarà l’occasione per fare tanti acquisti in saldo in vista delle prossime vacanze estive, tantissimi negozi infatti prolungheranno l’orario di apertura per uno shopping serale fresco e divertente.

Programma quarta serata di Imola di Mercoledì 2022: 13 LUGLIO – azzurro

Nel dettaglio per grandi temi l’elenco di alcune iniziative. Programma completo su www.imoladimercoledi.it

ARTE E CULTURA – La visita guidata gratuita della serata conclusiva sarà STORIA E LEGGENDA, LA NASCITA DI IMOLA. Un percorso itinerante con il Professore Riccardo Dal Monte, che racconta le origini di Imola, città che vanta un passato tra i più difficili in assoluto, essendo stata per quasi 500 anni divisa in tre diversi centri, travagliata dalle mire espansionistiche dell’emiliana Bologna e della romagnola Faenza e coinvolta nella grande storia da nientemeno che Federico Barbarossa e Federico II. Imola, una complessa area di confine. Ritrovo ore 20.45 presso Infopoint.

BIMBI E FAMIGLIA – Tutti i bimbi sono invitati in piazzetta Caduti per decorarsi e trasformarsi insieme alla TRUCCABIMBI gratuita, fotografarsi con lo SPECCHIO MAGICO e assistere allo spettacolo di giocoleria e comicità per bambini con CHIARAMENTA: verde di rabbia, verde d’amore! E ancora laboratorio per bambini (dai 3 ai 10 anni) Ogni ape conta, a cura di Coop Alleanza 3.0 in Piazza Matteotti e giochi gonfiabili per bambini in Piazza Matteotti e Giardino Alberghetti. Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi anche a diverse pratiche sportive: prove di scherma in Piazza Gramsci e Ginnastica artistica con la BiancoVerde In Piazza Matteotti.

SPETTACOLI – L’ultima serata ospita nell’“Arena Spettacoli” all’interno della Corte di Palazzo Monsignani (Via Emilia 69) lo spettacolo DA Più VICINO: laboratorio teatrale sui temi della vicinanza, coordinato da Marina Mazzolani. A cura di “Croce Rossa – Comitato di Imola”, ANTEAS Imola, Solco Prossimo Cooperativa Sociale, ExtraVagantis Teatro, in collaborazione con RestaurOsservanza Onlus, all’interno del progetto “Rapporti di buon vicinato – presente prossimo”.

dove mangiare – Tutti i locali e pubblici esercizi propongono degustazioni, cene a tema o street food. Per questa ultima serata segnaliamo la collaborazione tra Caffè Emilie e Bonelli Burger che per l’occasione sono ritornati in centro storico, le degustazioni di vino di Poderi delle Rocche e i prodotti a km0 di Coldiretti in Piazza Matteotti, gli arrosticini del Bar Centrale, gli hamburger gourmet di Cavò Gastronomia da Bar Otello, le famose pizzette al tegamino di Fabbrica Gastronomica e per finire i nuovi gusti di gelato di Cremeria Cavour in collaborazione con la Cantina Giovannini: “senza paura” con Albana passito e “sorbetto al Trebbiano”.

MUSICA E ESIBIZIONI– per concludere la kermesse tantissime esibizioni live animeranno il centro storico. Dj 3G PROJECT live al Bar Bologna, musica acustica con il duo MISTICI (MISTYC DOLL) presso Caffè Emilia e proseguendo sulla Via Emilia il gruppo TONY GANG BAND in concerto da Caffè Porteno. In Via Aldrovandi performance artistiche con le danzatrici di ARTLAB e musica con ONE MAN BAND e Accordi diversi. Un mercoledì da Elioni con i NASHVILLE & BACKBONES da Elio’s, concerto di ROBERTO SCAGLIONI nel Mercato Ortofrutticolo e RASTRELLI SDENTATI live da Caffè del Duomo. ENRICO CIPOLLINI si esibirà da Top of The hops. In via Emilia Sinfonie Gipsy Jazz con ORCHESTRA BOHEMIEN (Buskers) e con Rolling Thunder Club (Buskers).

DA NON PERDERE –Piazzetta dell’Ulivo in Festa con Manuimpasta e i suoi leggendari tortellini fritti, le proposte artigianali del birrificio Hopinion, i cocktail di APEREZ, le prelibatezze del Laboratorio Plasir e gli articoli di Officina Immaginata.