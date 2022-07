Imola. Incidente piuttosto grave, verso le 11.30 del 13 luglio, circa all’altezza del Superal all’incrocio fra la via Emilia e via Zello. Un imolese in bicicletta di 60 anni e un altro imolese di 31 anni in scooter stavano viaggiando entrambi sulla via Emilia con direzione Faenza, ma all’intersezione c’è stato qualche problema di incomprensione fra loro anche se l’esatta dinamica del sinistro è ancora in corso.

Lo scontro comunque è stato forte tanto che il 60enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore, mentre il 31enne è stato portato all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Per fortuna, dalle prime notizie pare che nessuno dei due sia in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.