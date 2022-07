Imola. L’Andrea Costa Basket comunica di aver trovato un accordo annuale con l’atleta Federico Tognacci. La guardia, classe 2000 di 195 cm, nell’ultima stagione ha indossato la canotta del Basket Golfo Piombino. Con la squadra toscana ha raggiunto i playoff di serie B segnando, durante la regular season, una media di 7.5 punti a ogni allacciata di scarpe.

Nato a San Marino, Federico muove i primi passi sul parquet di Rimini, ma già per il suo primo campionato in under 13, si trasferisce nella vicina Santarcangelo, dove svolgerà quasi tutta la trafila delle giovanili e nel 2015/16, a soli 15 anni fa le sue prime presenze fra i senior, con i locali Angels, in serie B. Nel 2016/17 disputa il suo primo vero campionato senior, sempre a Santarcangelo in serie D, giocando anche in under 18 eccellenza, dove viaggia quasi a 20 punti di media. Nel 2017/18 entra nelle giovanili di Pesaro, con cui gioca l’under 18 eccellenza e si allena anche con la prima squadra. L’anno successivo oltre all’under 18 eccellenza, gioca in C gold col Bramante Pesaro, segnando quasi 10 punti di media e viene convocato 15 volte in prima squadra, in Legabasket. Nel 2019/20 arriva la chiamata di San Vendemiano mentre la stagione seguente indossa la canotta di Giulianova.