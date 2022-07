Imola. Jacopo Soliani è un nuovo giocatore della Intech Virtus Imola, in vista della stagione agonistica 2022/2023. Play/Guardia in uscita dalla Pallacanestro Reggiana di serie A1, 19enne, è uno dei giovani talenti che si sono messi in luce nell’ultimo biennio in maglia Unahotels, nei campionati Under 19 e Next Gen Cup. Senza dimenticare le annate in Eccellenza delle varie categorie U15, U16, U18. Può essere considerato un vero e proprio prodotto del lavoro di coach Andrea Menozzi che lo ha formato anche a livello mentale, preparandolo a palcoscenici importanti.

Compagno di squadra del già giallonero Riccardo Carta, condivide con lui la passione per lo studio ed il basket, oltre a presentarsi alla loro prima esperienza in un campionato da senior. Per Soliani qualche minuto in serie A1 e diverse convocazioni con la prima squadra, con l’apice raggiunto con la partecipazione a gara-2 di semifinale playoff di Olimpia Milano-Reggio Emilia, al Forum di Assago.

A Imola, spera di fare il salto di qualità, prendendo confidenza con una categoria ed un livello che potranno essergli utili nella carriera. Dal canto suo, un grande desiderio di lavorare e di migliorare per sè e per la squadra che ha creduto in lui.