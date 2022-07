Borgo Tossignano (BO). Secondo e ultimo appuntamento domenica 7 agosto con “Down by the riverside – Un fiume in musica”, rassegna d’appuntamenti dedicati al jazz promossi e ospitati dalla Casa del Fiume a Borgo Tossignano in collaborazione con il Combo Jazz Club.

In scena il nuovo trio di Irene Rugiero nella performance musicale “Non solo jazz”. Giovane e talentuosa, la vocalist imolese, Irene Rugiero si presenterà accompagnata dal pianista ferrarese Federico Rubin e dal noto trombettista e arrangiatore castellano Maurizio Piancastelli ( già al fianco di personaggi come Eugenio Colombo, Giancarlo Schiaffini, gli Stadio, Mirco Menna ecc) e proporrà una scaletta musicale, che insieme a celebri standards jazz intramontabili (da H. Silver a B. Golson, da T. Monk a C. Mingus ), vedrà qualche composizione originale , qualche canzone brasiliana e brani della tradizione leggera italiana (dagli anni 40 agli anni ’60)

Anche questa edizione di “Down by the riverside – Un fiume in musica” fa parte anche del bel Festival itinerante “In mezzo scorre il fiume” (Percorsi tra musica e natura ) che si terrà tra luglio e agosto in varie località della Valli del Santerno e del Sillaro.

I concerti inizieranno alle ore 21. Consumazione obbligatoria ed è possibile cenare. Per informazioni e prenotazioni il numero telefonico è 335.6678068. La Casa del Fiume è a Borgo Tossignano in via Rineggio nel Parco della Vena del Gesso