Siamo abituati a pensare le tisane come una bevanda per un dolce momento di relax durante l’autunno o l’inverno. Qualcosa di caldo da bere con piacere e in grado di dare persino piacevoli benefici per la salute, essendo gli infusi spesso pensati secondo proprietà specifiche. Validi per contribuire a una migliore digestione e persino riscaldare il cuore.

Tutti benefici che si possono ottenere anche in estate, grazie a una bevanda specifica e non meno intrigante degli infusi bollenti. Stiamo parlando delle tisane a freddo, realizzate in maniera tale per essere semplicemente lasciate alcuni minuti in acqua e rilasciare buoni nutrienti. Sono concepite secondo modulazioni diverse da quelle a freddo, risultando fresche, piacevoli, perfette per donare un’azione rigenerante di benessere all’organismo.

Come sono fatte le tisane a freddo

Si prende la classica bustina, si aggiunge l’acqua a temperatura ambiente, si lascia agire per il tempo indicato sulla confezione. Nient’altro? Assolutamente no: dopo circa 5-7 minuti, ma il tempo di riferimento è quello esplicitato dall’azienda produttrice in maniera chiara sul packaging, si ha una bevanda pronta a essere consumata.

Le tisane a freddo non sono poi diverse dalle comuni tisane, rispetto alle quali hanno come differenza principale il fatto che non necessitano di far bollire l’acqua. I tempi sono tendenzialmente di poco più lunghi, per la realizzazione, di quest’ultime (mediamente di un paio di minuti). A compensare è la praticità, tanto che possono essere realizzate anche in viaggio, persino in treno: basta inserire acqua e bustina nella tazza portatile.

Sono quindi drink, gli infusi a freddo, che possono essere consumati ovunque, a casa come in ufficio, ma anche in palestra o in viaggio. La praticità ma anche le loro proprietà sono il valore aggiunto, soprattutto quando, come nella maggior parte dei casi, sono realizzate in maniera sostenibile per l’ambiente. A partire da ingredienti bio e di origine 100% vegetale, secondo un packaging eco-friendly. Scopriamo a questo punto i benefici!

I benefici degli infusi a freddo

I motivi per cui le tisane a freddo sono una soluzione molto amata, d’estate e non solo, sono sostanzialmente i seguenti:

• Non presentano l’aggiunta di zuccheri e conservanti, contrariamente ad altre bevande fredde già pronte.

• Sono ecologiche. Non essendo contenute già disciolte in una bottiglia di plastica, possono essere fatte nei propri contenitori, in una caraffa in vetro, in una tazza, persino in una tazza portatile o in una borraccia. Assicurano un basso impatto sull’ambiente e l’unico materiale da buttare che producono va nei contenitori dedicati all’organico.

• L’acqua al naturale è considerata la bevanda più sana per la salute. Le tisane a freddo permettono di aggiungervi ulteriori benefici, donando al corpo la massima idratazione. Benefici non da poco durante le stagioni più calde in cui viene naturale, complici le alte temperature, sudare di più. Una condizione comune anche a chi pratica attività fisica.

• Gusto piacevole, fresco e naturale. È possibile dosare la propria punta di dolcezza e secondo il dolcificante che si preferisce: zucchero di canna, zucchero classico, sciroppo d’agave, stevia, miele, melata, ecc. ecc. Ma anche niente, volendo.

Le tisane a freddo sono quindi una soluzione quanto mai piacevole, sana ed ecologica. Perfette da portare sempre con sé.