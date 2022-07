Bologna. Un racconto musicale che accompagnerà il pubblico in un viaggio fantastico durato 50 anni, dal 1966 al 2016, interpretato e suonato dal vivo con i Bowie Dreams. Parliamo dello spettacolo “Ashes to Ashes – The Rise and Fall of Major Tom” portato in scena il 7 agosto nel cortile del teatro Baraccano di Bologna.

Il fil rouge dello spettacolo è la trasformazione. Il Maggiore Thomas Jerome Newton (Major Tom), è un astronauta impegnato in una missione fantasma che, nel 1966, ha preceduto quella che tutto il mondo conosce come la prima che ha portato un uomo sulla luna nel 1969. Durante una ricognizione spaziale attorno alla luna ha un incontro/visione che gli cambierà la vita.

Quell’incontro lo trasformerà in una sorta di messia alieno che si incarna in diversi personaggi: Ziggy Stardust, Halloween Jack, David Bowie… una rockstar che brama fama e successo che lega amicizie con personaggi famosi, che si perde nelle droghe e nei vizi del mondo e che a un certo punto decide di tornare alla sua stella nera e trascendere risorgendo come Lazzaro in un’altra dimensione… ma questo racconto è reale o è il frutto della mente distorta dall’esperienza spaziale di Major Tom e delle droghe che assume a partire dal suo ritorno dallo spazio per combattere i suoi Scary Monsters? O è proprio Major Tom che alla fine incarna tutti questi personaggi sotto la possessione dell’alieno con il quale ha avuto un contatto e che alla fine lo riporterà nello spazio lasciando la sua carcassa scheletrica dentro una tuta spaziale su un pianeta sperduto?

Incontra la musica di David Bowie e lasciati emozionare dalle sue vibrazioni. La sua arte unica ed inimitabile ha segnato lo spirito di molte generazioni.

I biglietti sono disponibili in prevendita a questo link:https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=375238&&CallingPageUrl=httpswww.liveticket.itricerca_eventi.aspxId8444TestoAshes&InstantBuy=1 INFOLINE: 349 713 81 88 [email protected]