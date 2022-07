Imola. Da martedì 16 agosto il front office di Area Blu di Via IV Novembre (sede di Via Mentana 10) si trasferirà negli uffici al piano terra di Via Lambertini n. 8. Lo spostamento avvicinerà quindi lo sportello al pubblico dalla storica sede di Via Mentana a quella di Via Lambertini nella quale sono già presenti gli altri uffici della Società, tra cui gli uffici direzionali.

Per permettere le operazioni di trasloco, lo sportello al pubblico rimarrà chiuso nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 agosto. In queste date non sarà possibile ricevere l’utenza, ma in caso di qualsiasi necessità e/o urgenza sarà possibile contattare l’ufficio mediante i seguenti canali, che saranno regolarmente attivi:

Ricordiamo altresì che per il rinnovo degli abbonamenti sosta residenti, parcheggi a sbarre e per i permessi di accesso al centro alla zona traffico limitato Z.T.L./Area pedonale urbana A.P.U. è attivo 24 ore su 24 il portale on-line Pass raggiungibile al seguente link https://pass3.areablu.com/frontoffice da qualsiasi dispositivo elettronico.

Gli uffici riapriranno al pubblico martedì 16 agosto prossimo; da questa data, per tutte le pratiche inerenti l’accesso in A.P.U./Z.T.L., permessi sosta, permessi disabili, noleggio bici e per le richieste ed il pagamento delle occupazioni di suolo pubblico occorrerà recarsi presso la nuova sede di Lambertini n. 8. Gli orari rimarranno invariati: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14,15, festivi esclusi.