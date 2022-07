L’appello di Valter Galavotti affinché il Comune di Imola conceda la cittadinanza onoraria a Julian Assange è stato raccolto dalla consigliera Rebecca Chiarini del Gruppo misto, che ha presentato una mozione in tal senso.

Il testo della mozione

Il Consiglio comunale, premesso che:

– Julian Assange è il cofondatore di Wikileaks, associazione nata nel 2006 allo scopo di rendere pubblici informazioni e documenti, anche segreti, garantendo l’anonimato delle fonti, con il dichiarato intento di portare a conoscenza del pubblico notizie importanti e tenute nascoste dai governi e dalle istituzioni;

– nell’aprile 2010 il sito raggiunge il massimo della notorietà con la pubblicazione del filmato “Collateral murder” che mostrava un gruppo di soldati statunitensi uccidere 18 civili in Iraq tra cui due giornalisti;

– in quei mesi Wikileaks pubblica migliaia di documenti che mostrano uccisioni da parte dell’esercito statunitense di civili mai dichiarate in Afghanistan e in Iraq, crimini commessi a Guantanamo ed altre notizie a dir poco scomode per il governo statunitense;

– ad esito di tale attività, comunque proseguita anche in occasione delle elezioni presidenziali americane, gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler perseguire Assange per la pubblicazione dei file segretati tant’è che il giornalista viene bollato come nemico pubblico;

– Assange rimane quindi rinchiuso per anni nella piccola ambasciata dell’Ecuador a Londra, paese che gli concede protezione in quanto l’allora presidente Rafael Correa riteneva fondate le preoccupazioni di estradizione negli Stati Uniti, tant’è che, in quegli anni, gli viene altresì concessa la cittadinanza onoraria;

– nel 2019 il nuovo presidente dell’Ecuador ritira al giornalista la cittadinanza onoraria e di fatto consente ai servizi segreti inglesi di procedere all’arresto;

– a maggio 2019 viene incriminato dagli Stati Uniti con la presentazione di ben 17 capi di accusa sulla base dell’Espionage Act con il conseguente rischio di detenzione per 175 anni;

– a febbraio 2020 inizia il processo per la sua estradizione, ma il 4 gennaio 2021 un giudice londinese dichiara non estradabile il giornalista per la sua delicata situazione psicologica ed il rischio di suicidio;

– ad aprile 2022 l’Alta Corte del Regno Unito ribalta la sentenza di primo grado emettendo l’ordine di estradizione negli Stati Uniti;

– gli avvocati difensori di Julian Assange hanno depositato all’Alta Corte di Londra l’istanza di ultimo appello contro il decreto di estradizione.

Considerato che:

– Julian Assange è divenuto il simbolo della lotta del potere contro il diritto dei cittadini di essere informati per poter effettivamente partecipare al processo democratico;

– Julian Assange è la vittima sacrificale di tale conflitto ed è quindi dovere della politica assumere una posizione forte ai fini della tutela di diritti costituzionalmente garantiti e che dovrebbero fondare ogni sistema democratico moderno;

– Amnesty International si è opposta fermamente all’eventualità che Julian Assange sia estradato negli Stati Uniti in quanto in tale paese rischierebbe di subire “gravi violazioni dei diritti umani, tra cui condizioni di detenzione che potrebbero equivalere a tortura e altri maltrattamenti, come un prolungato isolamento”.

– l’estradizione di Assange costituirebbe un precedente allarmante per giornalisti e pubblicisti che potrebbero essere spinti all’autocensura per evitare procedimenti giudiziari;

– in tale ottica, nelle scorse settimane è giunto ai consiglieri un appello da parte del prof. Valter Galavotti affinché si presenti una mozione per la concessione a Julian Assange della cittadinanza onoraria di Imola, appello che si intende quindi cogliere con il presente atto.

Per tutto quanto sopra si richiede l’impegno del sindaco e della giunta a concedere in tempi rapidi a Julian Assange la cittadinanza onoraria di Imola.