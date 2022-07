Imola. Sono in pieno svolgimento i lavori di tinteggiatura anti-Covid delle scuole comunali. La decisione di procedere ad una sanificazione di ambienti interni di edifici pubblici, quali scuole, palestre e altri edifici pubblici di proprietà comunale, è stata presa dalla alla fine del novembre scorso. Complessivamente, questo piano di manutenzione straordinaria interessa 22 plessi scolastici fra nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 17 palestre e altri 8 spazi di proprietà comunale, dalla ludoteca di Casa Piani alla sala lettura di Ponticelli, all’ambulatorio medico di Spazzate Sassatelli, per decine di migliaia di mq di superficie da imbiancare con una speciale tinteggiatura, per un quadro economico complessivo di 1,2 milioni di euro.

“Abbiamo valutato la necessità, in considerazione della pandemia da Covid-19, di effettuare la sanificazione di alcuni edifici pubblici allo scopo di migliorare l’igienicità degli stessi, mediante la realizzazione di opere di pittura ed il risanamento delle superfici murarie interne attraverso l’utilizzo di vernici speciali, a base di ioni d’argento, che sono in grado di inibire la formazione di muffe e la proliferazione di virus e batteri, migliorando la qualità dell’aria negli ambienti interni”, spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini. Per consentire una adeguata copertura pittorica vengono realizzate, ove necessario, le indispensabili opere di raschiatura delle tinte esistenti e il rifacimento intonaci. A corredo dell’intervento verrà effettuato anche il re-tinteggio dei termosifoni presenti.

Attualmente i lavori di tinteggiatura e risanamento delle superfici murarie sono stati conclusi nei seguenti plessi: Primaria Pelloni Tabanelli, plesso Sesto Imolese (compresa la palestra), Primaria Rubri, Primaria Cappuccini, Primaria Carducci, Secondaria Innocenzo, Primaria Bizzi, Secondaria Orsini, Palestra Testa di Sesto Imolese. Sono tuttora in corso nella palestra Penazzi (al servizio delle scuole prima Bizzi e scuola media Orsini, in Pedagna), Primaria Quinto Casadio, Infanzia Carducci, Primaria Campanella, Secondaria Andrea Costa, Primaria Marconi. Partiranno in agosto nel Nido Piazza Romagna, Secondaria di primo grado Valsalva, Infanzia/Nido Sesto Imolese, Infanzia/Primaria Sasso Morelli, Primaria Ponticelli.

Successivamente toccherà ai plessi Infanzia Fontanelle, Infanzia Campanella, Infanzia Gasparetto, in modo che alla ripresa dell’attività educativa e scolastica gli interventi nelle scuole e nei nidi siano completati. Una volta conclusi gli interventi nelle scuole, nei prossimi mesi prenderanno il via quelli relativi alle palestre e agli altri spazi comunali individuati, in modo da completare il quadro dei lavori programmati.