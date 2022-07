Bagnara di Romagna (RA). Il Maestro Federico Mondelci dirigerà l’Orchestra giovanile italiana di sassofoni nel concerto che si terrà lunedì 1 agosto, ore 21, nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna (piazza 4 Novembre 3). Lo spettacolo fa parte della rassegna dell’Emilia Romagna Festival ed è inserito nel cartellone del Festival teatrale de “I Borghi più belli d’Italia”, che riunisce gli eventi organizzati nei “Borghi più belli d’Italia” emiliano-romagnoli.

In caso di maltempo l’evento si terrà all’Auditorium parrocchiale in via Camangi.

“Siamo lieti ed onorati di poter ospitare un grande sassofonista come Federico Mondelci, insieme all’orchestra giovanile da lui stesso fondata – afferma Riccardo Francone, sindaco di Bagnara di Romagna -. Un grande appuntamento proposto dall’Emilia Romagna Festival, inserito nel cartellone del Festival dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Il cortile interno della nostra Rocca e il contesto suggestivo dell’intero borgo, non potranno che essere palco ideale di un programma musicale e di musicisti, di altissimo valore”.

In programma musiche di Giovanni Gabrielli, Leonard Bernstein, Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Gianni Iorio, Carlos Jobim, Roberto Molinelli, Scott Joplin, Sammy Nestico.

Sul palco con il Maestro Mondelci saranno i giovani sassofonisti Julian Brodski, Luca Chiarini, Gretha Mortellaro, Tommaso Rocchetti, Giacomo Mornelli, Francesco Paolo Mazzali, Lorenzo Poletti, Davide Dal Vignale, Eleonora Fiorentini, Matteo Rossini, Sara Albani, Emiliano Bastari, Daniele Bolletta, Diego Vergari.

Nell’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente, la mostra “Annuccia adorata… Omaggio ad Anna Lolli, sotto il segno di Pietro Mascagni”, dedicata alla musa ispiratrice del Maestro e al grande musicista italiano.

Ingresso: costo 5 euro (gratuità fino ai 10 anni). Biglietti disponibili su VivaTicket in prevendita; inoltre saranno in vendita il giorno dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio del concerto, salvo l’esaurimento dei posti in prevendita.

Per informazioni: www.comune.bagnaradiromagna.it – Tel. 347.433558

Federico Mondelci

Docente, camerista, solista e direttore d’orchestra, è da trent’anni, uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale.

Diplomato in sassofono al Conservatorio di Pesaro, ha studiato anche canto, composizione e direzione d’orchestra; ha perfezionato gli studi al Conservatorio superiore di Bordeaux sotto la guida del M° Jean-Marie Londeix, diplomandosi con “Medaglia D’Oro” all’unanimità. Federico Mondelci svolge la sua carriera a fianco di orchestre quali la Filarmonica della Scala con Seiji Ozawa, I Solisti di Mosca con Yuri Bashmet, la Filarmonica di San Pietroburgo e la BBC Philharmonic sui palcoscenici più famosi del mondo: in Europa, Usa, Australia e Nuova Zelanda.

Orchestra giovanile italiana di sassofoni

Federico Mondelci fonda la prima orchestra di sassofoni in Italia nel 1985 stimolando compositori e arrangiatori nel creare un vasto repertorio oggi largamente eseguito a livello internazionale. Oggi questo ensemble rappresenta un’eccellenza in Italia ottenendo apprezzamenti unanimi.

L’orchestra comprende nel suo organico tutti gli strumenti della famiglia dei sassofoni: il sopranino, il soprano, il contralto, il tenore, il baritono e il basso; la sua ricchezza timbrica ha sollevato l’interesse di molti compositori che gli hanno dedicato loro musiche.

Il repertorio spazia dalla musica rinascimentale alla musica dei periodi classico-romantico fino ai nostri giorni includendo anche un nutrito numero di brani jazzistici.

L’Orchestra di sassofoni è spesso invitata in festival in Italia e all’estero. Nel 2019 si è esibita a San Pietroburgo in occasione del Festival di musica da Camera “Palazzi di San Pietroburgo”.

E’ di prossima uscita un Cd con la musica originale per questa formazione per l’etichetta americana Delos che comprende musiche di Steve Reich, Gyorgy Ligeti, Graham Fitkin, Philip Glass. Per saperne di più www.federicomondelci.com